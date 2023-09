Die neue Serie „Wilderness“ sorgt ab sofort für große Spannung auf Amazon Prime Video. Sie basiert auf dem gleichnamigen Thriller von B.E. Jones. Darin geht es um das britische Paar Liv und Will, das eigentlich ein perfektes Leben zu führen scheint – bis Wills Affäre ans Tageslicht kommt. Auf einer gemeinsamen Reise durch amerikanische Nationalparks als Wiedergutmachung sieht Liv ihre Chance für Rache...

Wann starten die Folgen? Worum geht es genau und wer spielt mit? Die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. findet ihr hier.

Wann startet „Wilderness“ auf Prime Video?

Der Herbst wird auf Amazon Prime Video spannend! Als konkretes Startdatum für „Wilderness“ hat der Streamingdienst den Freitag, 15. September 2023, verkündet.

In der Regel gehen Neuerscheinungen in den frühen Morgenstunden online.

Wann erscheinen die Folgen von „Wilderness“?

Die neue Serie auf Prime Video basiert auf dem gleichnamigen Roman von B.E. Jones. Um die Geschehnisse der Geschichte spannend darstellen zu können, bedarf es insgesamt sechs Folgen, die in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Das sind die Sendetermine:

Folge 1: Freitag, 15.09.2023

Folge 2: Freitag, 22.09.2023

Folge 3: Freitag, 29.09.2023

Folge 4: Freitag, 06.10.2023

Folge 5: Freitag, 13.10.2023

Folge 6: Freitag, 20.10.2023

Worum geht es in „Wilderness“?

Die Psychothriller-Serie „Wilderness“ handelt von dem Leben eines jungen britischen Paares. Liv und Will scheinen die perfekte Beziehung zu führen. Ihre Ehe ist stabil und ihr Alltag in New York könnte nicht luxuriöser sein. Doch plötzlich erfährt Liv, dass Will eine Affäre hat. Ihr Herz zerbricht und aus der anfänglichen Trauer wird allmählich Wut. Will fühlt sich schlecht und schlägt als Wiedergutmachung einen Roadtrip durch die amerikanischen Nationalparks vor. Davon hat Liv schon immer geträumt. Auch jetzt ist sie nicht abgeneigt, denn sie sieht eine Chance auf Rache. In den Landschaften rund um den Grand Canyon oder auch im Monument Valley passieren immer wieder zufällige Unfälle. Auf der Reise treffen die beiden Cara, Wills Kollegin und Garth, der Hals über Kopf in Cara verliebt ist. Kurzerhand werden Livs Pläne durchkreuzt und auch Garths und Caras Zukunft nimmt einen dunklen Lauf.

Liv (Jenna Coleman, M.) und Will (Oliver Jackson-Cohen, r.) reisen durch Amerika, als sie auf Cara (Ashley Benson, l.) und Garth (Eric Balfour) treffen.

Das ist der Trailer zu „Wilderness“

Rund eine Woche vor der Veröffentlichung der neuen Serie hat Prime Video einen offiziellen Trailer hochgeladen.

Das ist die Besetzung von „Wilderness“ im Überblick

Jenna Coleman spielt die Protagonistin. Die bekannteste Schauspielerin im Cast dürfte jedoch Ashley Benson sein, die Cara verkörpert. Man kennt sie aus der Serie „Pretty Little Liars“ als Hanna Marin. Welche Darsteller im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Schauspieler

Liv – Jenna Coleman

Will – Oliver Jackson-Cohen

Cara – Ashley Benson

Garth – Eric Balfour

Caryl – Claire Rushbrook

Detective Rawlings – Marsha Stephanie Blake

Ash – Morgana Van Peebles

Detective Wiseman – Jonathan Keltz

Bonnie – Talia Balsam

Liana – Crystal Balint

Marissa – Natalie Sharp

Zach – Geoff Gustafson

Anton – Jake Foy

Male Hiker – Jerod Thomas Winfrey Blake

Auf diesem Roman basiert „Wilderness“

„Wilderness“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von B.E. Jones, der 2021 veröffentlicht wurde und mittlerweile ein weltweiter Bestseller ist. Das Buch trägt den Untertitel „Nicht die Wildnis wird dich töten“ und wird als Thriller vermarktet.