Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern heute: Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am 35. Spieltag der 3. Liga den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie findet am heutigen Freitag, 22.04.2022, in der Brita-Arena statt. Baut der 1. FCK seine Siegesserie weiter aus oder stoppt der SV Wehen Wiesbaden diesen Lauf?

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen den Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern live im TV ?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen den Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern ? Gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung Wiesbaden vs. Kaiserslautern am 35. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Wiesbaden gegen FCK Übertragung heute: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Die Partie der 3. Liga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Freitag, den 22.04.2022, um 19:00 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden statt. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist so enorm, dass Wiesbaden den Online-Vorverkauf für Tickets bereits letzte Woche stoppte. Die offiziel 3.100 Gästetickets waren bereits nach wenigen Minuten vergriffen. Jedoch rechnet Wiesbaden mit bis zu 7.000 Fans aus Kaiserslautern und insgesamt mit einer Zuschauerzahl von 8.0000 bis 10.000. Somit sind die die FCK-Fans einmal mehr in dieser Saison in der Überzahl und verwandeln ein Auswärtsspiel in eine Art Heimspiel. Ganz ausverkauft wird dieses Spiel aber nicht sein, weil zwei Blöcke in der Brita-Arena geschlossen bleiben.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Kaiserslautern

: SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb : 3. Liga, 35. Spieltag

: 3. Liga, 35. Spieltag Datum und Uhrzeit : Freitag, 22.04.2022, um 19:00 Uhr

: Freitag, 22.04.2022, um 19:00 Uhr Spielort : Brita-Arena, Wiesbaden

: Brita-Arena, Wiesbaden Zuschauer: 10.000

Wehen vs. Kaiserslautern: Welche TV-Sender übertragen das Spiel der 3. Liga heute live?

Das Spiel der 3. Liga SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern wird am Freitag, 22.04.2022, nicht im Free-TV übertragen. Die Partie wird ausschließlich live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen.

Wehen Wiesbaden vs. FCK heute: Gibt es einen kostenlosen Stream der 3. Liga?

Die Begegnung zwischen Wiesbaden und den Roten Teufeln in der 3. Liga kann beim Pay-TV-Anbieter der Telekom Magenta Sport live verfolgt werden. Mit einem kostenpflichtigen Abo können die Fans das Spiel sowohl online im Live-Stream als auch über Smart-TV sehen. Einen kostenlosen Stream wird es nicht geben.

Alle Infos zur Übertragung SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern am 22.04.2022 um 19:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Live-Stream: Magenta Sport, OneFootball

Wiesbaden – Kaiserslautern live: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.