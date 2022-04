Die österreichische Krimi-Reihe „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“ geht am Donnerstag, 28.04.2022, mit einer neuen Folge im Ersten weiter. In „Die nackte Kaiserin“ versuchen der blinde Ex-Kommissar Haller und seine rechte Hand Niko eine Reihe an mysteriösen Mordfällen aufzudecken.

Wann läuft der Wien-Krimi?

Gibt es Folge 7 auch als Stream?

Um was geht es?

Wer ist im Cast dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Handlung, Darsteller und Mediathek der siebten Folge des „Wien-Krimis“ findet ihr hier.

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“: Sendetermine

Die Fortsetzung der österreichischen Krimi-Reihe läuft im Rahmen des „DonnerstagsKrimi im Ersten“. Nach der Erstausstrahlung zur Primetime wird die Folge später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 28.04.2022, um 20:15 Uhr

Freitag, 29.04.2022, um 00:40 Uhr

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“: ARD-Mediathek

Wer Folge 7 bereits vor Erstausstrahlung ansehen möchte, kann dies in der ARD-Mediathek tun. Bereits ab dem 27.04.2022 steht die neue Folge für 30 Tage lang online zur Verfügung.

Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater Alle Infos zum sechsten Wien-Krimi Wien

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“: Handlung am 28.04.2022

In Folge 7 „Die nackte Kaiserin“ dreht sich alles um ein Lichtbild, welches die nackte Kaiserin Sisi auf ihrem Sterbebild zeigt. Kurios daran: Jeder der das Bild ansieht, wird danach tot aufgefunden. Nachdem das Kunstwerk plötzlich verschwindet und die Todesserie weitergeht, machen sich Haller und sein Partner auf Spurensuche. Schon bald finden Sie in einem Kunsthändler und einem Handwerker zwei Tatverdächtige. Ex-Kommissar Haller möchte das Bild finden, um die Mordfälle aufzuklären. Niko hingegen hat Angst dem Bild der Kaiserin zu nahe zu kommen und womöglich selber noch Opfer des mysteriösen Fluches zu werden.

Hier ist Zusammenarbeit gefragt: Niko, Haller und Kommissarin Laura Janda inspizieren den Tatort.

© Foto: ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Philipp Brozsek

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“: Besetzung am 28.04.2022

Neben Philipp Hochmair stehen viele weitere bekannte Gesichter, für „Die nackte Kaiserin“ vor der Kamera. Die ganze Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Alexander Haller – Philipp Hochmair

Nikolai Falk – Andreas Guenther

Laura Janda – Jaschka Lämmert

Peter Lassmann – Michael Edlinger

Charlotte Binder – Julia Hartmann

Gerlinde Wimmer – Anna Böttcher

Wolfgang Gansmeir – David Rott

Navid Moradi-Binder – Karim Rahoma

Norbert Steiner – Matthias Hack

Robert Traxler – Ron Iyamu

Frau Nowak – Inge Maux

Tina Steiner – Miriam Hie

Tobias Meindl – Ferdinand Seebacher

Notar – Jörg Reifmesser

Spurensicherer – Eugen Gilli

Hoffotograf Binder (1898) – Alexander Stecher

Kasimir Kralik – Werner Eske

Barkeeper – Onur Poyraz

Sachverständige – Julia Nina Kneussel

Polizistin – Vero Eli Schwarz

Polizistin – Isabella Campestrini

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“: Drehort

Die Dreharbeiten zu Folge 7 fanden im Herbst 2021 in Wien und Umgebung statt.