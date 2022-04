In der 2. Bundesliga kommt es am Ostersonntag, 17.4.2022, zum Spitzenspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg. Mit einem Auswärtssieg kann der FCN bis auf einen Zähler an die Bremer heranrücken und wieder in das Rennen um die Aufstiegsplätze eingreifen.

Werder Bremen gegen Nürnberg in der 2. Bundesliga: Anpfiff, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg findet am Sonntag, den 17.04.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 13:30 Uhr im Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Mit einem Auswärtssieg kann der 1. FC Nürnberg bis auf einen Zähler an Werder Bremen heranrücken und das Aufstiegsrennen in der 2. Liga noch spannender machen.

Bremen vs. FCN live: Gibt es eine Übertragung des Spiels im Free-TV?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Spiel zwischen Werder und Nürnberg live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die Antwort lautet nein. Der Pay-TV Sender Sky überträgt die Partie exklusiv in voller Länge.

Bremen vs. Nürnberg heute live: Wo wird das Spitzenspiel der 2. Liga im TV übertragen?

Die Partie St. Pauli gegen Werder Bremen in der 2 Bundesliga könnt ihr live bei Sky sehen. Über den Streaming-Kanal Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der 2. Bundesliga auch online im Livestream geschaut werden.

- Pay-TV : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) Livestream: SkyTicket, SkyGo; onefootball (kostenpflichtig)

Vor dem Spiel gegen Nürnberg: Werder Bremen verkündet Neuzugang

Werder Bremen hat mitten im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Der 18 Jahre alte Defensivspieler Dikeni Salifou wird im Sommer aus der U19-Mannschaft des FC Augsburg nach Bremen wechseln, wo er für den Profikader vorgesehen ist. „Dikeni war bereits in Augsburg im Training der Profis dabei und stand auch das eine oder andere Mal im Kader am Spieltag. Auch bei uns wird er von Anfang an dabei sein und um einen Platz im Kader kämpfen“, sagte Werder-Trainer Ole Werner.