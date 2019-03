In ein paar Monaten beginnt die neue Staffel der Bachelorette bei RTL. Medienberichten zufolge könnten diese drei Damen die diesjährige Rosenkavalierin werden.

Kaum wurde die letzte Rose von Bachelor Andrej Mangold vergeben, startet schon die weibliche Version des RTL-Kuppelabenteuers in die nächste Runde. In ein paar Monaten soll die sechste Staffel der Bachelorette anlaufen. Bereits jetzt brodelt die Gerüchteküche rund um die diesjährige Rosenkavalierin. Medienberichten zufolge steht schon fest, wer die neue Bachelorette ist. Wir stellen die drei Anwärterinnen vor.

Diese Kandidatinnen wollen die große Liebe im TV finden

Das Online-Magazin des Senders „RTL“ stellt bereits jetzt mögliche Kandidatinnen vor, die demnächst die Rosen verteilen könnten. Jedoch stammen die Informationen nicht aus sicherer Quelle, da sich das Magazin selbst auf andere Medien wie etwa „Bild“ bezieht.

Eine der Ladys kennen wir noch aus der letzten Staffel von „Der Bachelor“. Sie ist die drittplatzierte im Kampf um die große Liebe. Die Rede ist von Vanessa Prinz aus Ditzingen. Sie selber hat die Gerüchte gegenüber dem OK! Magazin noch einmal angeheizt. „Auch wenn ich ganz froh bin, dass ich momentan mehr Ruhe in meinem Leben hab und die Erlebnisse und die Zeit mit Andrej erst mal sacken lassen muss, könnte ich mir schon vorstellen, diese Position einmal zu testen. Es ist bestimmt spannend, einmal die andere Seite kennenzulernen.“, so die junge Frau.

Vom Dschungelcamp zur Bachelorette?

Auch eine andere Promidame möchte dieses Jahr die Rosen verteilen – Angelina Heger. Im Jahr 2014 buhlte die 27-Jährige, genauso wie Vanessa, um das Herz des Bachelors Christian Tews. Die letzte Rose konnte sie sich jedoch nicht sichern und zog stattdessen in das RTL-Dschungelcamp. Nachdem sie auch in dieser Fernsehshow nicht gewinnen konnte versuchte sie ihr Glück im Sommerhaus der Stars. Nun will sie endgültig die große Liebe finden. Die möglichen Kandidaten würden sich bestimmt freuen.

„Bachelorette zu werden, wäre mein Traumjob“

Auch Evelyn Burdecki wird als nächste Bachelorette gehandelt. Sie tanzt aktuell in der RTL-Show „Let's Dance“. Auch sie war bereits als Kandidatin in der Kuppelshow der Bachelor zu sehen. Bereits vor zwei Jahren machte sie gegenüber dem Magazin OK! deutlich, dass sie gerne einmal selbst die Rosen verteilen möchte: „Bachelorette zu werden, wäre mein Traumjob!“.

RTL sucht noch Kandidaten

Falls ihr auch noch auf der Suche nach der großen Liebe seid, könnt ihr euch als Kandidatin für die aktuelle Staffel „Die Bachelorette“ bewerben. Voraussetzung ist, dass ihr zwischen Mitte 20 und Mitte 30 und Single seid. Wo die Kuppelshow dieses Jahr stattfindet, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

