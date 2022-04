Im Ersten wird an fünf Tagen der Woche am Vorabend gerätselt, was das Zeug hält. Täglich begrüßt Moderator Kai Pflaume bei „Wer weiß denn sowas?“ zwei Gäste, die an der Seite von Bernhard Hoëcker oder Elton ins Rate-Battle gehen. So auch am Mittwoch, 27.04.2022.

Alle Infos rund um die Gäste, das Rateteam, den Moderator und die Ausstrahlung der Show gibt es hier in der Übersicht.

„Wer weiß denn sowas?“: Das sind die Gäste heute

Moderator Kai Pflaume begrüßt in jeder Folge der Quiz-Show zwei neue Gäste. Doch diese rätseln nicht allein, sondern bilden zusammen mit Bernhard Hoëcker oder Elton ein Rate-Duo. Das bedeutet jeder der festen Rateteam-Kapitäne bekommt einen prominenten Studiogast an seine Seite zur Unterstützung.

Wer am 27.04.2022 im Studio als Gast dabei ist, seht ihr hier:

Sarah Voss

Lukas Dauser

Sie sind für sportliche Höchstleistungen bekannt: Barrenspezialist Lukas Dauser tritt gegen Kunstturnerin Sarah Voss an, die gerade beim FIG-Weltcup am Schwebebalken siegte, und sich dafür einsetzt, dass auch weibliche Turnerinnen in langen Hosen zu Wettkämpfen antreten dürfen. Wer wird aus dem Duell der beiden Athleten als Sieger hervorgehen?

„Wer weiß denn sowas?“: Sendetermine, Sendezeit und Wiederholung

Von Montag bis Freitag dürfen sich die ARD-Zuschauer auf Rätsel-Spaß am Vorabend freuen. „Wer weiß denn sowas“ läuft täglich um 18:00 Uhr im Ersten mit einer neuen Folge. Doch auch am Vormittag gibt es die Möglichkeit vor dem Fernseher mit den Promis zu rätseln, denn eine Wiederholung der Show läuft immer um 11:15 Uhr.

Das sind die Sendetermine der neuen Folge:

Mittwoch, 27.04.2022 um 18:00 Uhr

Montag, 16.05.2022 um 11:15 Uhr (Wiederholung)

„Wer weiß denn sowas?“: Stream in der ARD Mediathek

aktuelle Folge von „Wer weiß denn sowas?“ verpasst, hat Glück. 45 Minuten zum Mitraten und Mitlachen gibt es auch nach der TV-Ausstrahlung in der Stream zur Sendung ist eine Woche lang verfügbar. Wer dievonverpasst, hat Glück. 45 Minuten zum Mitraten und Mitlachen gibt es auch nach der TV-Ausstrahlung in der ARD Mediathek zu sehen. Derzur Sendung ist eine Woche lang verfügbar.

„Wer weiß denn sowas?“: Ablauf der Show

Für zwei Studiogäste geht es im Rateteam mit Bernhard Hoëcker oder Elton darum, die Fragen zu unterhaltsamen und unglaublichen Fakten von Moderator Kai Pflaume zu beantworten. Doch die beiden Rate-Duos spielen dabei nicht nur gegeneinander, sondern für ihre Unterstützer im Publikum. Vor dem Spielbeginn müssen sich die Studio-Zuschauer für eines der beiden Rateteams festlegen. In der Hauptrunde wählen die Teams abwechselnd aus 12 Feldern mit unterschiedlichen Kategorien. 500 Euro gibt es für die richtige Antwort. In der anschließenden Finalrunde entscheiden die Paare, welchen Betrag sie auf die entscheidende Frage setzen. Die Summe wird dann entweder addiert oder abgezogen. Der erspielte Geldbetrag wird unter dem Sieger-Block aufgeteilt.

„Wer weiß denn sowas?“: Moderator Kai Pflaume