Das große Rätseln am Dienstagabend auf ProSieben ist zu Ende gegangen: Am 16.11.2021 lief die vierte und vorerst letzte Folge von „Wer ist das Phantom?“. Drei Promi-Detektive und die Zuschauer fragten sich noch einmal: Wer steckt dahinter?

In dem Format ist ein berühmter Star in ein Phantom-Kostüm gehüllt. Die drei Promis im Studio – in der aktuellen Folge 4 waren das Frederick Lau, Smudo und Karoline Herfurth – konnten sich in sieben Runden Hinweise auf die Identität des Phantoms erspielen, bevor sie ihren finalen Tipp abgeben mussten. Ob sie richtig lagen, verraten wir euch hier.

„Wer ist das Phantom?“: Hinweise in Folge 4

In sieben Runden können sich die Detektive Hinweise auf die Identität des geheimen Promis erspielen. Für jedes gelöste Rätsel gibt es dann einen neuen Hinweis.

Wie viele und welche Tipps das in Folge 4 waren, seht ihr hier:

Hinweis 1: Das Phantom ist ein internationaler Superstar.

Das Phantom ist ein internationaler Superstar. Hinweis 2: Das Phantom hat viele Menschen ans Ziel gebracht.

Das Phantom hat viele Menschen ans Ziel gebracht. Hinweis 3: Das Phantom hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Das Phantom hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Hinweis 4: Das Phantom ist Namensgeber für ein Tier.

Das Phantom ist Namensgeber für ein Tier. Hinweis 5: Das Phantom wurde beim Kellnern entdeckt.

Das Phantom wurde beim Kellnern entdeckt. Hinweis 6: Das Phantom hat mit Originalstimme gejodelt.

„Wer ist das Phantom?“: Vermutungen in Folge 4

Wer steckt im Phantom-Kostüm? Im Laufe der vierten Folge hatten Frederick Lau, Smudo und Karoline Herfurth mehrere Vermutungen.

Elyas M’Barek

Pink

Tom Cruise

Magnum

Felix Baumgartner

Keanu Reeves

John Travolta

Klaus Meine

Drik Nowitzki

David Hasselhoff

Boris Becker

Heidi Klum

Mika Häkkinen

Arnold Schwarzenegger

Die finalen Vermutungen kurz vor der Enthüllung waren:

Karoline Herfurth : Keanu Reeves

: Keanu Reeves Frederick Lau : David Hasselhoff

: David Hasselhoff Smudo: Heidi Klum

„Wer ist das Phantom?“: Auflösung in Folge 4

Lag einer der Kandidaten mit seiner Vermutung richtig? Das zeigte die Enthüllung am Ende der Folge.

Die Demaskierung brachte schließlich die Auflösung: Das Phantom war David Hasselhoff! Frederick Lau hatte mit seiner Vermutung also recht. Er ist Namensgeber für die Hoff-Krabbe, erläuterte der Schauspieler nach seiner Enthüllung.

„Wer ist das Phantom?“: Alle Enthüllungen

Bisher wurden drei Stars enthüllt. Wer in den vorigen Folgen im Phantom steckte, erfahrt ihr hier: