Das große Rätseln ging auch an diesem Dienstag auf ProSieben weiter: Am 09.11.2021 lief die dritte Folge von „Wer ist das Phantom?“. Drei neue Promi-Detektive und die Zuschauer fragten sich also wieder: Wer steckt dahinter?

In dem Format ist ein berühmter Star in ein Phantom-Kostüm gehüllt. Die drei Promis im Studio – in der aktuellen Folge waren das Jeannine Michaelsen, Tom Beck und Michi Beck – konnten sich in sieben Runden Hinweise auf die Identität des Phantoms erspielen, bevor sie ihren finalen Tipp abgeben mussten. Ob sie richtig lagen, verraten wir euch hier.

„Wer ist das Phantom?“: Hinweise in Folge 3

In sieben Runden können sich die Detektive Hinweise auf die Identität des geheimen Promis erspielen. Für jedes gelöste Rätsel gibt es dann einen neuen Hinweis.

Wie viele und welche Tipps das in Folge 3 waren, seht ihr hier:

Hinweis 1: Das Phantom hatte eine verbotene Liebe.

Hinweis 2: Das Phantom ist schlecht in Mathe.

Hinweis 3: Das Phantom hat einen Stern entdeckt.

Hinweis 4: Das Phantom hat mal gerappt.

Hinweis 5: Das Phantom hat Barack Obama getroffen.

Hinweis 6: Das Phantom besuchte regelmäßig die Kirche.

„Wer ist das Phantom?“: Vermutungen in Folge 3

Wer steckt im Phantom-Kostüm? Im Laufe der dritten Folge hatten Jeannine Michaelsen, Tom Beck und Michi Beck mehrere Vermutungen.

Tom Kaulitz

Boris Becker

Stefan Raab

Gerhard Schröder

David Hasselhoff

Joachim Sauer

Jan Böhmermann

Edmund Stoiber

Dirk Nowitzki

Thomas Gottschalk

Harald Schmidt

Bürger Lars Dietrich

Joachim Gauck

Die finalen Vermutungen kurz vor der Enthüllung waren:

Michi Beck: Thomas Gottschalk

Jeannine Michaelsen: Thomas Gottschalk

Tom Beck: Edmund Stoiber

„Wer ist das Phantom?“: Auflösung in Folge 3

Lag einer der Kandidaten mit seiner Vermutung richtig? Das zeigte die Enthüllung am Ende der Folge.

Die Demaskierung brachte schlussendlich die Auflösung: Das Phantom war Thomas Gottschalk! Erneut haben zwei der Promi-Detektive am Ende mit ihrer Vermutung recht gehabt. Thomas Gottschalk hat sich laut Michi Beck mit Hinweis 4 verrraten, da sie in der Vergangenheit zusammen gerappt haben.