ProSieben lässt TV-Deutschland auch ohne „The Masked Singer“ am Dienstagabend rätseln: Am 02.11.2021 lief die zweite Folge von „Wer ist das Phantom?“. Drei neue Promi-Detektive und die Zuschauer fragten sich also wieder: Wer steckt dahinter?

In dem neuen Format ist ein berühmter Star in ein Phantom-Kostüm gehüllt. Die drei Promis im Studio – in der aktuellen Folge waren das Linda Zervakis, Max Mutzke und Sascha – konnten sich in sieben Runden Hinweise auf die Identität des Phantoms erspielen, bevor sie ihren finalen Tipp abgeben mussten. Ob sie richtig lagen, verraten wir euch hier.

„Wer ist das Phantom?“: Hinweise in Folge 2

In sieben Runden können sich die Detektive Hinweise auf die Identität des geheimen Promis erspielen. Für jedes gelöste Rätsel gibt es dann einen neuen Hinweis.

Wie viele und welche Tipps das in Folge 2 waren, seht ihr hier:

Hinweis 1: Das Phantom hat eine Jugendsünde begangen – Mugshot, wurde erst erwischt, als es den Laden nochmal betreten hat.

Hinweis 2: Das Phantom ist in große Fußstapfen getreten.

Hinweis 3: Das Phantom ist Hobby-DJ/DJ-Jane.

Hinweis 4: Das Phantom hat einen Putzfimmel.

Hinweis 5: Das Phantom teilt den Nachnamen mit 14 Straßen.

Hinweis 6: Die Originalstimme des Phantoms.

„Wer ist das Phantom?“: Vermutungen in Folge 2

Wer steckt im Phantom-Kostüm? Im Laufe der zweiten Folge hatten Linda Zervakis, Max Mutzke und Sasha mehrere Vermutungen.

Wayne Carpendale

Steffen Henssler

Jan Delay

Tim Raue

Eva Padberg

Michael Herbig

Axel Prahl

Guido Maria Kretschmer

Uwe Ochsenknecht

Heinz Hoenig

Horst Lichter

Christoph Waltz

Diane Kruger

Jürgen Vogel

Moritz Bleibtreu

Daniel Brühl

Matthias Schweighöfer

Die finalen Vermutungen kurz vor der Enthüllung waren:

Linda Zervakis: Daniel Brühl

Max Mutzke: Moritz Bleibtreu

Sasha: Moritz Bleibtreu

„Wer ist das Phantom?“: Auflösung in Folge 2

Lag einer der Kandidaten mit seiner Vermutung richtig? Das zeigte die Enthüllung am Ende der Folge.

Die Demaskierung brachte schlussendlich die Auflösung: Das Phantom war Moritz Bleibtreu! Obwohl der Promi erst nach einigen Hinweisen zum ersten Mal genannt wurde, haben zwei der drei Promi-Detektive, und zwar Sasha und Max Mutzke, mit ihrer Vermutung Recht behalten.