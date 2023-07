Die Serie „Wendehammer“ feierte im vergangenen Jahr Premiere im ZDF. In der Mini-Serie versuchen vier Frauen, ein 20 Jahre altes Geheimnis vor dem sinkenden Pegel des Sees zu schützen. Das deutsche Pendant zu „Desperate Housewives“ hat großen Anklang gefunden. Seit der Ausstrahlung der ersten Staffel warten die Fans auf Nachschub. Jetzt geht Staffel 2 an den Start.

Wann laufen die Folgen im TV und Stream? Worum geht es? Und wer spielt mit? Was ihr zur zweiten Staffel wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann startet Staffel 2 im ZDF?

Donnerstag, 27.07.2023, zur Primetime im ZDF. Die erste Staffel lief im Mai 2022 im ZDF. Etwas mehr als ein Jahr später dürfen sich die Fans von Franziska, Samira, Meike und Nadine über neue Geschichten freuen. Der Startschuss für Staffel 2 fällt am, zur Primetime im ZDF.

„Wendehammer“: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 2

Wie bereits im Vorjahr zeigt der Sender die neuen Folgen ebenfalls immer donnerstags in Doppelfolgen.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Folge 1 „Schöne neue Welt“: Donnerstag, 27.07.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Folge 2 „Der Quälgeist“: Donnerstag, 27.07.2023, um 21:00 Uhr im ZDF

Folge 3 „Spiel mit dem Feuer“: Donnerstag, 03.08.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Folge 4 „Ein ganz einfacher Plan“: Donnerstag, 03.08.2023, um 21:00 Uhr im ZDF

Folge 5 „Den Kopf in der Schlinge“: Donnerstag, 10.08.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Folge 6 „Grabesstille“: Donnerstag, 10.08.2023, um 21:00 Uhr im ZDF

Gibt es die neuen Folgen von „Wendehammer“ in der ZDF-Mediathek?

Wie bei der ersten Staffel werden auch die Folgen von Staffel 2 in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Dort könnt ihr sie sogar schon wenige Tage vor der Ausstrahlung kostenlos streamen.

Darum geht es in der Fortsetzung

Die Clique rund um Meike, Nadine, Samira und Franziska erlebt neue Abenteuer. Meike hat das Jura-Examen bestanden und hofft nun, beruflich durchstarten zu können. Doch alles kommt anders als sie denkt. Nadines Ehemann möchte mehr zu Hause sein, was ihr ganz und gar nicht passt. Für Samira scheint alles perfekt, da sie ihren Traumjob als Oberärztin bekommen hat, jedoch hat sie sich in einen Mann verliebt, dessen Chef sie sein soll. Julia hat ein spannendes Jobangebot in einer anderen Stadt bekommen und Volontärin Mona ist noch immer vom Hagen-Steinert-Fall besessen. Plötzlich taucht er geheimnisvoller Fremder auf und der tote Hagen Steinert erscheint in einem neuen Licht.

In „Wendehammer“ müssen die vier Freundinnen ihr 20 Jahre altes Geheimnis vor dem sinkenden Pegel des Sees schützen.

Die Folgen von Staffel 2 im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr hier im Episodenguide zur zweiten Staffel.

Folge 1: „Schöne neue Welt“

Volontärin Mona ist völlig wild darauf, die Überreste von Hagen Steinert zu finden. Franziska, Samira, Meike und Nadine müssen ihr jedoch zuvorkommen. Doch wie sollen sie die Leiche bergen, ohne sich zu verraten? Im Leben der vier Freundinnen verändert sich gerade einiges. Meike ist Bürgermeisterin und Franziska hat endlich ihr Jura-Examen bestanden, als sie plötzlich schwanger wird. Samira verliebt sich in Dr. Tauber, obwohl sie seine Vorgesetzte ist. Nadine geht es dafür besser, denn Hannes kehrt zu ihr zurück. Plötzlich taucht ein Fremder auf, der Chaos in das Leben der Frauen bringt.

Folge 2: „Der Quälgeist“

Endlich hat Samira das Skelett von Hagen Steinert bergen können, doch Nadine hat den Schädel ausgerechnet im Wagen von Markus Steinert liegen gelassen. Währenddessen möchte Meike eine Kita bauen und geht dafür einen Pakt mit dem Teufel – Markus Steinert – ein. Franziskas Mann werden 150.000 Euro gestohlen, die er für die Steinerts aufbewahren sollte. Die allergrößte Überraschung steht jedoch vor Renate Steinerts Haustür: Hagen Steinert steht quicklebendig vor seiner Mutter.

Folge 3: „Spiel mit dem Feuer“

Markus Steinert verkündet eine öffentliche Private-Public-Partnership mit der Bürgermeisterin. Gleichzeitig wissen die Frauen, dass der aufgetauchte Hagen Steinert ein Hochstapler sein muss. Wie sollen die Frauen das seiner Mutter klarmachen? Samira hat ganz andere Sorgen: Nach ihrer Nacht mit Dr. Tauber weiß sie nicht, wie sie sich verhalten soll.

Folge 4: „Ein ganz einfacher Plan“

Endlich hat Meike den Schädel von Hagen Steinert gefunden, doch plötzlich landet dieser in den Händen des falschen Hagen. Meike soll also Renate Steinert und den Fake-Hagen ablenken, während Nadine und Franziska ins Haus einbrechen und den Schädel klauen. Der Plan scheitert jedoch. Währenddessen versucht Kai, das verlorene Geld aufzutreiben. Dafür nimmt er eine Hypothek auf und fälscht Franziskas Unterschrift.

Folge 5: „Den Kopf in der Schlinge“

Der falsche Hagen stellt den Freundinnen ein Ultimatum: Entweder sie geben ihm 500.000 Euro oder er lässt sie auffliegen. Auch Markus Steinert erpresst Meike. Gleichzeitig hat Dr. Tauber gekündigt. Auch Franziska hat Probleme, denn ihr wird klar, dass auch Lukas der Vater des ungeborenen Kindes sein könnte.

Folge 6: „Grabesstille“

Der falsche Hagen verschwindet – zumindest glauben das die Freundinnen. Franziska findet endlich heraus, dass Kai ihre Unterschrift gefälscht hat und wirft ihn raus. Auch Meike hat Probleme in der Beziehung. Als sie eines Tages nach Hause kommt, ist Ronny verschwunden. Ausgerechnet auf der Beerdigung von Hagen Steinert kommt es zum finalen Kampf.

Das ist die Besetzung von „Wendehammer“ Staffel 2

Im Fokus der Serie „Wendehammer“ stehen vier Frauen. Die Hauptdarstellerinnen kehren für die zweite Staffel in ihren Rollen zurück. Zudem gibt es in jeder Folge noch Neben- bzw. Episodenrollen.

Das ist die Besetzung von Staffel 2:

Rolle – Schauspieler

Meike Nowak – Meike Droste

Franziska Schöller – Susan Hoecke

Nadine Jacobi – Friederike Linke

Samira Torabi – Elmira Rafizadeh

Julia Arnim – Alice Dwyer

Mona Leistner – Nele Trebs

Kai Schöller – Max von Pufendorf

Ronny Nowak – Aram Tafreshian

Hannes Wagner – Timo Jacobs

Dr. Jörn Tauber – Marc Ben Puch

Renate Steinert – Claudia Rieschel

Markus Steinert – Heikko Deutschmann

Hagen Steinert – Daniel Drewes

Herr Spatz – Alexander Gaida

Kämmerin Jablonski – Patricia Coridun

Polizist – Oliver Bender

Lukas – Felix Mayr

Paul – Eray von Egilmez

Ella – Gina Stiebitz

Petra Wisnewski – Mieke Schymura

Finn – Finn Jonas Lucks

Frau Siebert – Annett Louisan

Wachmann – Werner Braunschädel

Barkeeperin Liv – Mailin Klinger

Rene Mertens – Peter Zimmermann

Polizist – Oliver Bender

Laborant – Jonas Stenzel

Gero Grafenberg – Paul Walther

Saskia – Cathalea Joline Ruh

Dr. Stefanie Bauer – Regine Hentschel

Annalena – Leonore von Berg

Saskia – Annabelle Wagner

Pathologe – Tobias Giesecke

Leander – Levi Busch

Wo wurde Staffel 2 gedreht?

Viele Zuschauer interessieren sich dafür, wo eine TV-Produktion gedreht wurde. Die Folgen von „Wendehammer“ sind in Berlin und Brandenburg entstanden. Wie einem Interview der „teleschau“ mit Hauptdarstellerin Meike Droste zu entnehmen ist, wurde für die zweite Staffel in Berlin Kleinmachnow gefilmt. Der See, um den es in der Serie geht, befindet sich aber im Nordosten der Stadt in Mönchmühle.

„Wendehammer“: Darum ging es in Staffel 1

Julia zieht nichts ahnend in die Vorstadtsiedlung und trifft prompt auf die vier Freundinnen Samira, Meike, Franziska und Nadine. Schnell hat sie das Verlangen, Teil der Frauenfreundschaft zu werden. Was sie jedoch nicht weiß: Die vier haben eine Leiche auf dem Grund eines Sees – und dieser droht zu sinken. Neben diesem großen Geheimnis hat jede Frau ihre eigenen Herausforderungen im Leben: Meike braucht einen Kitaplatz für ihren Sohn, Franziska muss ihr Juraexamen nachholen, Samira muss sich eingestehen, dass ihre Lebensplanung nicht so ist wie vorgestellt, Julia gibt vor, sie würde promovieren und Nadine muss den Postboten in Abwesenheit ihres Mannes retten. Jede Menge Chaos vorprogrammiert – wäre da nicht dieser 20 Jahre alte Schwur, den sich die Freundinnen im Jugendalter gaben. Außerdem liegen Beweisstücke im See, das die Frauen als Täterinnen enttarnen könnte. Es hilft alles nichts, die Freundinnen müssen tauchen und ihr Geheimnis retten.