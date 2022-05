Am 12. Mai 2022 ist die neue Mini-Serie „Wendehammer“ im ZDF gestartet. Die Geschichte dreht sich um fünf Frauen, die am „Wendehammer“ leben – im übertragenen Sinne ein Viertel aus mehreren Wohnparteien, wo sich jeder in den Garten schauen kann. Die Serie hat noch nicht mal richtig ihren Lauf genommen und schon fragen sich die Fans, wie es wohl weiter geht.

Gibt es Staffel 2 ?

? Wann kommen die neuen Folgen?

Wer sind die Darsteller im Cast?

Alle bekannten Infos zu Staffel 2 von „Wendehammer“ erfahrt ihr hier.

„Wendehammer“: Gibt es Staffel 2?

Die neue Serie legt bei den Zuschauern direkt einen Hit hin: Eine Geschichte über fünf Frauen, die ein gemeinsames Geheimnis hüten. Nebenbei hat jede von ihnen ihre eigenen Herausforderungen im Leben, denn Mann, Kind und Job sind kein leichtes Spiel. Alles Serien-Zutaten, die nicht allzu unbekannt sind. Das Konzept erinnert an die Kult-Serie „Desperate Housewives“. Sollte die Mini-Serie nur annähernd so gut ankommen, wäre eine Fortsetzung gewiss. Doch leider gibt es aktuell noch keine Infos dazu, ob es eine Staffel 2 geben wird.

„Wendehammer“ Staffel 2: Start und Sendetermine

Da die Fortsetzung noch nicht bestätigt ist, gibt es folglich auch noch keine Informationen zum Start oder den Sendeterminen. Es wäre aber denkbar, dass Staffel 2 auf dem bisherigen Sendeplatz in Doppelfolgen – donnerstags um 20:15 Uhr – im ZDF läuft.

„Wendehammer“ Staffel 2: Mediathek

Sollte es eine weitere Staffel geben, werden die Folgen mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in der Mediathek verfügbar sein. Vermutlich sogar wieder jeweils früher als in der TV-Ausstrahlung, denn es gilt online first.

„Wendehammer“ Staffel 2: Folgen

Auch hierzu gibt es noch keine Informationen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es im Fall einer Fortsetzung wieder sechs Folgen geben wird. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie hier.

„Wendehammer“ Staffel 2: Handlung

Zur Handlung der zweiten Staffel von „Wendehammer“ ist nichts bekannt. Dass die Serie jedoch eine Fortsetzung haben könnte, ist denkbar. Die fünf Freundinnen Franziska, Meike, Samira, Nadine und Julia müssen in dem See, auf dessen Grund eine Leiche liegt, tauchen, denn dieser droht zu sinken. In dieser Nacht überschlagen sich die Ereignisse. Wird ihr gemeinsames Geheimnis auffliegen oder gelingt es ihnen, ihr Versteckspiel fortzuführen?

In „Wendehammer“ müssen die Frauen ihr 20 Jahre altes Geheimnis vor dem sinkenden Pegel des Sees schützen.

© Foto: ZDF/MOOVIE GmbH

„Wendehammer“ Staffel 2: Besetzung

Im Fokus der Serie „Wendehammer“ stehen fünf Frauen. Sollte es eine zweite Staffel geben, dürften diese Schauspielerinnen gewiss wieder mit von der Partie sein.

Hier seht ihr einen Überblick zu dem Hauptcast aus der aktuellen Staffel:

Nadine Jacobi – Friederike Linke

Meike Nowak – Meike Droste

Franziska Schöller – Susan Hoecke

Samira Torabi – Elmira Rafizadeh

Julia Arnim – Alice Dwyer

Kai Schöller – Max von Pufendorf

Ronny Nowak – Aram Tafreshian

Felix Kramer – Hyun Wanner

Hannes – Timo Jacobs

„Wendehammer“: Handlung von Staffel 1

Julia zieht nichts ahnend in die Vorstadtsiedlung und trifft prompt auf die vier Freundinnen Samira, Meike, Franziska und Nadine. Schnell hat sie das Verlangen, Teil der Frauenfreundschaft zu werden. Was sie jedoch nicht weiß: Die vier haben eine Leiche auf dem Grund eines Sees – und dieser droht zu sinken. Neben diesem großen Geheimnis hat jede Frau ihre eigenen Herausforderungen im Leben: Meike braucht einen Kitaplatz für ihren Sohn, Franziska muss ihr Juraexamen nachholen, Samira muss sich eingestehen, dass ihre Lebensplanung nicht so ist wie vorgestellt, Julia gibt vor, sie würde promovieren und Nadine muss den Postboten in Abwesenheit ihres Mannes retten. Jede Menge Chaos vorprogrammiert – wäre da nicht dieser 20 Jahre alte Schwur, den sich die Freundinnen im Jugendalter gaben. Außerdem liegen Beweisstücke im See, das die Frauen als Täterinnen enttarnen könnte. Es hilft alles nichts, die Freundinnen müssen tauchen und ihr Geheimnis retten.