Am Montag, 3. April 2023, zeigt das ZDF den Krimi „Was wir verbergen“ als „Fernsehfilm der Woche“. Darin begibt sich Kommissarin Katharina Tempel, gespielt von Franziska Hartmann, in Hamburg auf die Suche nach einem verschwundenen Ärztepaar.

Wann läuft der Krimi im TV? Ab wann ist er in der ZDF-Mediathek? Und wer spielt mit? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier im Überblick.

„Was wir verbergen“: Sendetermine und Sendezeit

Die Erstausstrahlung des Krimis war bereits im Dezember 2022 auf Arte. Jetzt zeigt das ZDF „Was wir verbergen“ ebenfalls zur Primetime. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin mit Sendezeit im Überblick:

Montag, 03.04.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

„Was wir verbergen“ in der ZDF-Mediathek

Wer den Film nicht im TV sehen kann, hat Glück: „Was wir verbergen“ ist bereits ab dem 25.03.2023 in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort steht er im Anschluss auch noch als Wiederholung bereit.

Worum geht es in „Was wir verbergen“?

Noch bevor Katharina Tempel ihren ersten Dienst als Kriminalkommissarin Katharina Tempel bei der Hamburger Mordkommission beginnt, involviert ihr ehemaliger Ausbilder und nun Vorgesetzter Georg König sie in einen ungewöhnlichen Fall: Das Ärztepaar Leitermann ist spurlos verschwunden. Der einzige Hinweis: ein Notruf, den Ulla Leitermann noch tätigen konnte.

Während Hans Leitermann schon bald auf dem Boot des Paares gefunden wird, fehlt von seiner Frau jede Spur. Ist Ulla Leitermann überhaupt noch am Leben? Gemeinsam mit Georg und der Kollegin Dela Tahiri stürzt Katharina sich in die Aufklärung des Falles. Ihr Mann Volker und ihre beste Freundin, Staatsanwältin Golda Hopkins, fragen sich währenddessen, was der wahre Grund hinter ihrem Jobwechsel ist...

Dela Tahiri (Hanife Sylejmani, l.) und Katharina Tempel (Franziska Hartmann) suchen auf dem Boot nach Hinweisen.

© Foto: ZDF / Georges Pauly

Die Besetzung von „Was wir verbergen“ im Überblick

Die Hauptrolle im Krimi übernimmt Franziska Hartmann. Sie agiert zusammen mit Stephan Szász und Hanife Sylejmani als das Kriminalpolizeiteam bei „Was wir verbergen“. Wer ist außerdem im Cast?

Alle Schauspieler samt ihrer Rollen im Überblick:

Franziska Hartmann – Katharina Tempel

Stephan Szász – Georg König

Hanife Sylejmani – Dela Tahiri

Florian Stetter – Volker Tempel

Jörg Pose – Hans Leitermann

Petra Zieser – Teresa Tempel

André Szymanski – Nico Matchevski

Christiane von Poelnitz – Ulla Leitermann

Davina Donaldson – Golda Hopkins

Alberta von Poelnitz – Natalie Matchevski

Miriam Maertens – Sonja Brink

Michel Hoppe – Linus Tempel

Jonas Halbfas – Sascha Matchevski

Wann und wo wurde „Was wir verbergen“ gedreht?

Der „Fernsehfilm der Woche“ wurde in Hamburg gedreht, wo er auch spielt. Die Dreharbeiten liefen im Februar und März 2022. Über genaue Locations ist nichts bekannt.