„Ehrlich währt am längsten“, heißt es. Nicht für Lorenz, denn er ist ein notorischer Lügner. Seine Geschichte wird am Mittwoch, 21.06.2023, im Ersten gezeigt. In „Vorsicht vor Leuten“ scheint sein Leben auseinanderzubrechen, als er plötzlich den Unternehmer Alexander Schönleben trifft.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alles, was ihr über „Vorsicht vor Leuten“ wissen müsst findet ihr hier.

Das sind die Sendetermine von „Vorsicht vor Leuten“

Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage wurde „Vorsicht vor Leuten“ schon 2015 im Ersten gezeigt. Acht Jahre später wird der 90-minütige Film im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“ erneut ausgestrahlt.

Hier findet ihr die Sendetermine und Sendezeiten:

Mittwoch, 21.06.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Donnerstag, 22.06.2023, um 00:15 Uhr im Ersten

Gibt es den Film in der ARD-Mediathek?

Wer den Film verpasst hat oder ihn nach der Ausstrahlung erneut sehen möchte, hat Glück. Denn „Vorsicht vor Leuten“ ist bereits jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn kostenlos online streamen.

Worum geht es genau?

Lorenz Brahmkamp ist ein notorischer Lügner. Mit Ausreden und Halbwahrheiten macht er sich das Leben leicht. Für seine Mitmenschen ist dieser Lebensstil eher anstrengend. Das findet auch seine Frau Katrin und verlässt ihn kurzerhand. Auch sein Job als Sachbearbeiter im Bauamt steht plötzlich auf der Kippe. Als wäre das nicht genug, kommt auch noch Millionär Alexander Schönleben daher und möchte den kleinen Ort mit einem Megapark aufbessern. Das lässt Lorenz nicht auf sich sitzen. Mit viel Hartnäckigkeit schleimt er sich bei Schönleben ein. Und schon passiert es: Seine Frau ist von seinem neuen Ich begeistert. Doch man sollte sich nie zu früh freuen. Lorenz findet nämlich heraus, dass Schönleben nur ein Hochstapler ist. Soll er ihn verraten oder sein perfektes Leben ungestört weiterführen?

Lorenz Brahmkamp (Charly Hübner, r.) und Alexander Schönleben (Michael Mertens, 2.v.r) sind Hochstapler, die gerne Leute über den Tisch ziehen.

© Foto: WDR/Max Kohr

Das ist die Besetzung von „Vorsicht vor Leuten“

Der Film kann einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft aufweisen. So spielt beispielsweise „Polizeiruf“-Star Charly Hübner die Hauptrolle des Lorenz Brahmkamp.

Eine Liste mit der weiteren Besetzung findet ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Lorenz Brahmkamp – Charly Hübner

Katrin Brahmkamp – Lina Beckmann

Alexander Schönleben – Michael Maertens

Theresa – Natalia Belitski

Jochen – Christian Hockenbrink

Herr Kleinert – Jörn Hentschel

Günter Olschewski – Alexander Hörbe

Wann und wo wurde „Vorsicht vor Leuten“ gedreht?

Die Dreharbeiten zu „Vorsicht vor Leuten“ liegen schon eine Weile zurück. Gefilmt wurde vom 11. Juni bis zum 15. Juli 2014 in Berlin und auf Mallorca. Auf der Baleareninsel wurde unter anderem eine Luxusvilla mit Pool zur Dreh-Location.