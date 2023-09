Netflix-Serie Staffel 6 eine weitere Fortsetzung. Da bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wann und wie geht es weiter? Die-Serie „Virgin River“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten Serien auf der Streamingplattform entwickelt. Sie erzählt von der Krankenschwester Mel, die durch einen Neuanfang ihre schmerzhaften Erinnerungen an die Vergangenheit vergessen möchte. Noch bevor die fünfte Staffel an den Start ging, gab es gute Neuigkeiten für die Fans: Die Serie bekommt miteine weitere Fortsetzung. Da bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wann und wie geht es weiter?

In dieser Übersicht findet ihr alle Informationen rund um Erscheinungsdatum, Handlung, Besetzung und mehr von „Virgin River“ Staffel 6.

Netflix bestätigt Staffel 6 von „Virgin River“

Für gewöhnlich macht Netflix eine Fortsetzung davon abhängig, wie erfolgreich die aktuellen Folgen sind. Da „Virgin River“ jedoch zu den erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes zählt, war es nur eine Frage der Zeit, bis eine weitere Fortsetzung ankündigt wird. Und tatsächlich dürfen sich die Fans freuen: Netflix hat, noch bevor die fünfte Staffel der Serie überhaupt erschienen ist, bekannt gegeben, dass sie mit Staffel 6 eine weitere Fortsetzung erhält.

„Virgin River“: Wann startet Staffel 6 auf Netflix?

Mittlerweile ist die sechste Staffel von „Virgin River“ zwar offiziell bestätigt, doch es gibt leider noch keinen Starttermin. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Was jedoch sicher ist: Die neuen Folgen werden am Erscheinungstag wie immer ab 9 Uhr auf der Streamingplattform zur Verfügung stehen.

Wie viele Folgen umfasst „Virgin River“ Staffel 6?

Aktuell steht noch nicht fest, wie viele Folgen Staffel 6 von „Virgin River“ umfassen wird. Die ersten drei Staffeln bestehen jedoch aus jeweils zehn Folgen, während Staffel 4 und Staffel 5 insgesamt zwölf Episoden umfassen. Es lässt sich dementsprechend vermuten, dass sich Netflix auch bei Staffel 6 daran orientieren wird.

Worum könnte es in Staffel 6 gehen?

Da aktuell noch nicht mal alle Folgen der fünften Staffel von „Virgin River“ veröffentlicht sind, lässt sich erst recht noch nichts Genaues zur Handlung von Staffel 6 sagen. Es können dementsprechend nur Mutmaßungen gemacht werden, worum es in der weiteren Verlängerung gehen wird.

– Achtung! Es folgen Spoiler zu Staffel 4 von „Virgin River“ –

Nachdem Mel und Jack Charmains Lügenkonstrukt am Ende der vierten Staffel zu Fall gebracht haben, stellte sich heraus, dass Jack nicht der Vater der Zwillinge ist. Die Serie ließ dabei offen, wer sich stattdessen in dieser Position sehen darf. Sollte es also in der fünften Staffel ebenfalls keine Antwort auf diese Frage geben, wird sie hoffentlich in der sechsten Staffel beantwortet werden.

Aber auch Mel selber erlebte im Finale der vierten Staffel eine große Umbruchphase. Nachdem sie Doc erzählt hatte, dass sie ihren Job kündigen wird, steht sie in der fünften Staffel nun ohne jegliche Beschäftigung da. Auch dieser Handlungsstrang könnte sich bis in Staffel 6 ziehen, da Mel sich sicherlich erst mit der bevorstehenden Geburt beschäftigen wird, bevor sie eine neue Arbeit antritt.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 6?

Bisher gibt es noch keinen Trailer zu Staffel 6 von „Virgin River“. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Virgin River“ Staffel 6 im Überblick

Noch hat Netflix den Cast von „Virgin River“ Staffel 6 nicht verkündet. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest der Hauptcast für die Fortsetzung zurückkehren wird. Außerdem könnten sich Fans sicherlich auf zahlreiche neue Gesichter freuen.

Die aktuellen Darsteller von „Virgin River“ im Überblick:

