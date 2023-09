Die Serie „Virgin River“ zählt seit vier Jahren zu den großen Erfolgen von Netflix. Die Geschichte von Krankenschwester Mel und Barbesitzer Jack zog die Zuschauer direkt in ihren Bann. Nachdem die vierte Staffel im Vorjahr mit einem ordentlichen Cliffhanger geendet hat, erfahren wir jetzt endlich, wie es mit den beiden weitergeht.

Wann startet Staffel 5? Worum geht es und wer spielt in den neuen Folgen mit? In dieser Übersicht findet ihr alle Informationen rund um Erscheinungsdatum, Handlung, Besetzung und Co.

Wann startet Staffel 5 auf Netflix?

Mit dem Starttermin für Staffel 5 wurde auch eine Neuerung bekannt: Erstmals veröffentlicht Netflix eine Staffel in zwei Teilen. Fans von Jack und Mel sollten sich zunächst den 7. September 2023 in den Kalender eintragen, denn dann gehen die ersten zehn Folgen online. Die restlichen zwei Folgen kommen als Weihnachtsedition am 30. November 2023. Wie alle Neustarts sind sie jeweils am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Die Release-Termine im Überblick:

Teil 1: Donnerstag, 07.09.2023, um 9 Uhr

Teil 2: Donnerstag, 30.11.2023, um 9 Uhr

„Virgin River“: Wie viele Folgen umfasst Staffel 5?

Die ersten drei Staffeln bestehen aus jeweils zehn Folgen, während die vierte insgesamt zwölf Episoden umfasst. Das ist auch die Folgenanzahl von Staffel 5. Diese werden erstmals zweigeteilt veröffentlicht.

Worum geht es in Staffel 5?

In der fünften Staffel wartet so einiges auf die Zuschauer: neue Beziehungen, ein Beziehungsaus, ein Gerichtsprozess, ein Abschied und ein Waldbrand, der die Stadt bedroht. Aufgrund ihrer Schwangerschaft ist Mel gezwungen, eine wichtige Entscheidung über ihre Zukunft in der Klinik zu treffen. Zudem eröffnet sich eine unerwartete emotionale Verbindung zu ihrer Vergangenheit. Jack stellt sich derweil einigen längst überfälligen Konfrontationen mit seinen inneren Dämonen und Charmaine, um sich Mel gegenüber zu beweisen. Auch auf Doc und Hope warten Herausforderungen. Durch ihre jeweiligen Beeinträchtigungen müssen der Arzt und die Bürgermeisterin Trost in ihrer Gemeinde, in ihren Familien und ineinander finden…

Das ist der Trailer zu Staffel 5

Rund einen Monat vor der Veröffentlichung der ersten zehn Folgen hat Netflix einen offiziellen Trailer veröffentlicht. Hier könnt ihr einen ersten Einblick in Staffel 5 erhalten:

Das ist die „Virgin River“-Besetzung in Staffel 5

In der fünften Staffel gibt es ein Wiedersehen mit dem Hauptcast. Zudem gibt Kandyse McClure ihr „Virgin River“-Debüt. Welche Rolle sie übernimmt, ist noch unklar. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Darsteller im Nebencast. Wer dabei ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Hauptcast (Darsteller – Rolle)

Alexandra Breckenridge – Melinda „Mel“ Monroe

Martin Henderson – Jack Sheridan

Tim Matheson – Doc Mullins

Annette O’Toole – Hope McCrea

Colin Lawrence – John „Preacher“ Middleton

Benjamin Hollingsworth – Dan Brady

Zibby Allen – Brie Sheridan

Sarah Dugdale – Lizzie

Marco Grazzini – Mike

Mark Ghanimé – Dr. Cameron Hayek

Kai Bradbury – Denny Cutler

Kandyse McClure

Nebencast (Darsteller – Rolle)

Jenny Cooper – Joey Barnes

Barbara Polland – Melissa

Lauren Hammersley – Charmaine Roberts

Teryl Rothery

Nicola Cavendish

Gwynyth Walsh

Christina Jastrzembska

Stacey Farber

Lucia Walters

Steve Bacic

Libby Osler

Keith MacKechnie

Trevor Lerner

Ellie Harvie

Darcy Laurie

Sandy Robson

Lexa Doig

Chase Petriw

Emma Oliver

Michelle Addison

Miranda Edwards

Gabrielle Jacinto

Das ist die Buchvorlage zu „Virgin River“

Inhaltlich basiert die Netflix-Serie „Virgin River“ auf der Buchvorlage von Robyn Carr. Bisher wurden insgesamt 24 Bände der Reihe veröffentlicht, außerdem gibt es drei zusätzliche Kurzgeschichten. Der erste Roman der Reihe wurde im Jahr 2007 veröffentlicht. Die gleichnamige Serie orientiert sich allerdings nur teilweise an der Chronologie der Bücher.