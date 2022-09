„Virgin River“ zählt seit der ersten Staffel 2019 zu den beliebtesten Serien auf Netflix. Die Geschichten um Mel, Jack und ihre Freunde begeistern die Zuschauer. Seit Juli ist die vierte Staffel beim Streamingdienst verfügbar. Nachdem diese mit einem ordentlichen Cliffhanger endet, fragen sich die Fans natürlich, wann die bereits bestätigte Staffel 5 an den Start geht.

Wann startet Staffel 5 ?

? Worum geht es?

Gibt es einen Trailer ?

? Wer sind die Schauspieler im Cast?

In dieser Übersicht findet ihr alle Informationen rund um Erscheinungsdatum, Handlung, Besetzung und Co.

„Virgin River“ Staffel 5: Start der Dreharbeiten

Dreharbeiten zu Staffel 5 im März 2022 starten sollen, doch sie wurden verschoben. Seit Mitte Juli sind die neuen Folgen in Produktion, wie unter anderem 18. Juli gab es demnach eine gemeinsame Lesung der Darsteller. Wie lange die Dreharbeiten dauern, ist nicht bekannt. Seit Mitte Juli können die Fans von „Virgin River“ die vierte Staffel auf Netflix streamen. Dass noch mehr Geschichten um Krankenschwester Mel und Co. folgen, ist schon länger bekannt. Ursprünglich hätten diezuim März 2022 starten sollen, doch sie wurden verschoben. Seit Mitte Juli sind die neuen Folgen in, wie unter anderem ein Instagram-Foto auf dem offiziellen Account der Serie zeigt. Amgab es demnach eine gemeinsame Lesung der Darsteller. Wie lange die Dreharbeiten dauern, ist nicht bekannt.

„Virgin River“ Staffel 5: Start auf Netflix schon bekannt?

Nachdem die neuen Folgen gerade erst gedreht werden, müssen sich Fans noch gedulden. Einen festen Starttermin für Staffel 5 gibt es noch nicht. Sobald dazu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

So viel lässt sich zumindest sagen: Neustarts sind auf Netflix wie immer am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

„Virgin River“: Wie viele Folgen umfasst Staffel 5?

Bisher wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, wie viele Folgen Staffel 5 umfassen wird. Die ersten drei Staffeln bestehen aus jeweils zehn Folgen, während Staffel 4 insgesamt zwölf Episoden umfasst.

Auch die Länge und die Titel der einzelnen Episoden sind im Moment noch nicht bekannt. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Worum geht es in Staffel 5?

Wer die vierte Staffel noch nicht gesehen hat, sollte hier nicht weiterlesen – Achtung, Spoiler!

Noch hat Netflix nicht verraten, was in der fünften Staffel von „Virgin River“ passieren wird. Das Ende von Staffel 4 lässt aber genug Raum für Spekulationen. Nachdem sich Jack und Mel endlich verlobt haben, ist es wahrscheinlich, dass wir in Staffel 5 die Hochzeit der beiden erleben. Außerdem dürfte die Geburt ihres Kindes ein zentrales Thema sein, ebenso wie Mels berufliche Zukunft. Bleibt sie bei ihrer Kündigung oder kann sie Cameron anderweitig davon überzeugen, in der Praxis zu bleiben?

Und der Cliffhanger zum Schluss wirft natürlich die große Frage auf, wie es mit Preacher und Paige weitergeht... Material für die Fortsetzung gibt es also zur Genüge.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 5?

Bisher gibt es noch keinen Trailer zu Staffel 5 von „Virgin River“. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

„Virgin River“: Die Besetzung von Staffel 5

Es wurde bisher noch keine offizielle Darsteller-Liste der fünften Staffel von „Virgin River“ veröffentlicht. Da es in den vorigen Staffeln jedoch bereits ein Wiedersehen mit dem Großteil des beliebten Casts gab, lässt sich vermuten, dass wir auch in der neuen Staffel auf viele bekannte Gesichter treffen werden. Demgegenüber können sich Fans sicherlich auch über neue Darsteller freuen.

Hier seht ihr die aktuellen Schauspieler von „Virgin River“ im Überblick:

Darsteller – Rolle

Alexandra Breckenridge – Melinda „Mel“ Monroe

Martin Henderson – Jack Sheridan

Tim Matheson – Doc Mullins

Annette O’Toole – Hope McCrea

Colin Lawrence – John „Preacher“ Middleton

Benjamin Hollingsworth – Dan Brady

Sarah Dugdale – Lizzie

Jenny Cooper – Joey Barnes

Tom Butler – Sam Sheridan

Barbara Polland – Melissa

Dan Payne – Nate Brenner

Mark Ghanimé – Dr. Cameron Hayek

Kai Bradbury – Denny Cutler

Zibby Allen – Brie Sheridan

Lauren Hammersley – Charmaine Roberts

„Virgin River“: Bücher

Inhaltlich basiert die Netflix-Serie „Virgin River“ auf der Buchvorlage von Robyn Carr. Bisher wurden insgesamt 19 Bände der Reihe veröffentlicht, außerdem gibt es drei zusätzliche Kurzgeschichten. Der erste Roman der Reihe wurde im Jahr 2007 veröffentlicht, während der neueste Teil 2020 in den Buchhandlungen erschien. Die gleichnamige Serie orientiert sich allerdings nur teilweise an der Chronologie der Bücher.