Am heutigen Freitag, 17.12.2021, empfängt Viktoria Köln im letzten Spiel vor der Winterpause den FC Viktoria Berlin im heimischen Sportpark Höhenberg am 20. Spieltag der 3. Liga.

Die Gastgeber stehen aktuell mit 22 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, nur vier Zähler entfernt von einem Abstiegsplatz. Mit einer Tordifferenz von -11 stellen die Domstädter eine der schwächsten Defensiven der Liga. Der Gast aus Berlin ist momentan eine der formschlechtesten Mannschaften. Aus den letzten vier Partien resultierte kein einziger Sieg. Mit nur einem Zähler mehr auf dem Konto als der heutige Kontrahent liegt der FC auf Rang 12. Ganz gleich, welche Mannschaft die drei Punkte holt, beide werden definitiv über dem Strich überwintern.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen Viktoria Köln und Viktoria Berlin live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 20. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Viktoria Köln gegen Viktoria Berlin: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen Köln und dem FC Viktoria findet am Freitag, den 17.12.2021, um 19:00 Uhr im Kölner Sportpark Höhenberg statt.

Viktoria Köln, FC Viktoria Berlin

Viktoria Köln gegen Viktoria Berlin: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Das Spiel Viktoria Köln gegen Viktoria Berlin wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Viktoria Köln gegen Viktoria Berlin: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es nicht geben. Bei Magenta kann das Spiel zwischen Köln und Berlin kostenpflichtig gestreamt werden.

Viktoria Berlin mental müde vor dem Spiel gegen Viktoria Köln

Vergangenen Spieltag musste die Berliner Mannschaft die höchste Niederlage der bisherigen Saison einstecken. Mit 0:3 verloren sie auswärts gegen den derzeit fünftplatzierten SV Meppen. „Ich will, dass die Jungs Meppen vergessen machen, dann bin ich mir sicher, dass wir mit einem besseren Gefühl wieder an die Sache rangehen“, so Trainer Benedetto Muzzicato vor dem heutigen Spiel gegen Viktoria Köln. Obwohl die Berliner am ersten Spieltag noch mit 2:1 gegen den heutigen Gastgeber den ersten Sieg einfahren konnten, wird es heute sehr eng. Denn viele junge Spieler seien mental schon sehr müde. Aus der Regionalliga sei man noch gewohnt, dass es manchmal reicht nur 80 Prozent zu geben um einen Sieg einzufahren. „Hier wird jeder Fehler bestraft“, sagte der Viktoria-Coach.