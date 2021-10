Am heutigen Freitag, den 29.10.2021, heißt es in der 3. Liga Viktoria Köln gegen den 1. FC Magdeburg. Der Tabellenführer aus Mageburg will in Köln seine Tabellenführung weiterhin ausbauen. Momentan liegt der 1. FCM fünf Punkte vor dem Tabellenzweiten. Für Viktoria Köln geht es im heimischen Sportpark Höhenberg um wichtige Punkte. Die Abstiegsbedrohte Viktoria befindet sich auf dem 18. Tabellenplatz und hat dringend Punkte nötig. Zwar stehen die Kölner auf einem Abstiegsplatz, jedoch haben sie im bisherigen Saisonverlauf nur ein Heimspiel verloren. Uns erwartet eine spannende Partie.

Viktoria Köln gegen 1. FC Magdeburg: Datum, Spielort, Anstoß

Das Spiel der 3. Liga zwischen Köln und Magdeburg findet am Freitag, den 29.10.2021, um 19:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Viktoria Köln gegen Magdeburg: Übertragung bei Magenta

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es für das Spiel Viktoria Köln gegen Magdeburg leider nicht. Lediglich bei Magenta kann es kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung am Freitag, den 29.10.2021, um 19:00 Uhr hier im Überblick:

3. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 14. Spieltag

Neun weitere Begegnungen der 3. Fußball-Bundesliga stehen auf dem Spielplan für den 14. Spieltag. Welche Partien neben Viktoria Köln vs. 1. FC Mageburg noch stattfinden, seht ihr hier.

Alle Drittliga-Spiele am 14. Spieltag im Überblick:

Samstag, den 30.10.2021, 14:00 Uhr

SV Waldhof Mannheim vs. 1. FC Saarbrücken

FSV Zwickau vs. TSV Havelse

1860 München vs. SC Freiburg II

Hallescher FC vs. MSV Duisburg

Eintracht Braunschweig vs. SV Wehen Wiesbaden

FC Viktoria Berlin vs. Borussia Dortmund II

Sonntag, den 31.10.2021, 13:00 Uhr

SV Meppen vs. Türkgücü München

Sonntag, den 24.10.2021, 14:00 Uhr

1. FC Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers

Montag, den 01.11.2021, 19:00 Uhr