Auch in diesem Jahr findet vom 15. bis 18. Juni die Deutsche Meisterschaft in der Vielseitigkeit in Luhmühlen statt. Das Teilnehmerfeld bei diesem Reitturnier ist hochkarätig besetzt. Die Zuschauer dürfen sich auf erstklassigen Reitsport freuen. Unter anderem haben Anna Siemer und Christoph Wahler den Meistertitel im Blick. Auch Top-Reiter Michael Jung möchte seinen Titel am Wochenende verteidigen.

Alle Infos zur Deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeit in Luhmühlen.

Deutsche Meisterschaften Vielseitigkeit: Zeitplan und Termine in Luhmühlen

Nach den beiden Dressur-Tagen am Donnerstag und Freitag steht in Luhmühlen in der Lüneburger Heide am Samstag der Wettbewerb im Gelände/Cross Country an. Am Sonntag fällt die Entscheidung im abschließenden Springen. Alle Termine im Überblick:

DRESSUR TAG 1: Donnerstag, 15. Juni 2023

09:30-12:55 Uhr: Deutsche Meisterschaften, Meßmer Trophy CCI4*-S: Dressur 1. Teil

13:30-16:40 Uhr: CCI5*-L: Dressur 1. Teil

DRESSUR TAG 2: Freitag, 16. Juni 2023

08:45-12:55 Uhr: Deutsche Meisterschaften, Meßmer Trophy CCI4*-S: Dressur 2. Teil

13:45-16:50 Uhr: CCI5*-L: Dressur 2. Teil

GELÄNDE: Samstag, 17. Juni 2023

09:15-12:05 Uhr: CCI5*-L: Gelände

12:55-15:55 Uhr: Deutsche Meisterschaften, Meßmer Trophy CCI4*-S: Gelände/Cross Country

SPRINGEN: Sonntag, 18. Juni 2023

13:20-15:10 Uhr: CCI4*-L: Springen

Luhmühlen Vielseitigkeit Übertragung: Deutsche Meisterschaft live im TV und Stream

NDR überträgt am Samstag, 17. Juni, von 14:30 bis 16 Uhr live aus Luhmühlen den Wettbewerb im Gelände. Außerdem zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Entscheidung der deutschen Meisterschaft im Springen am Sonntag, 18. Juni, von 14 bis 15:15 Uhr live. Auf Livestream. Der frei empfangbare Senderüberträgt am, vonaus Luhmühlen den Wettbewerb imAußerdem zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Entscheidung der deutschen Meisterschaft imamvonAuf ndr.de gibt es parallel zur TV-Übertragung einen kostenlosen

Alle Wettbewerbe ab diesem Reitsport-Wochenende werden nur vom Reitsport-Streamingdienst Livestream übertragen. Allerdings ist dieses Angebot kostenpflichtig. ab diesem Reitsport-Wochenende werden nur vom Reitsport-Streamingdienst Horse & Country imübertragen. Allerdings ist dieses Angebot

Die TV-Termine im Überblick:

Samstag, 17. Juni, 14:30 bis 16 Uhr, NDR

Sportclub live: Vielseitigkeit Luhmühlen - Entscheidung Gelände/Cross Country

Sonntag, 18. Juni, 14:00 bis 15:15 Uhr, NDR