Die Europameisterschaft in Avenches ist die letzte EM in diesem Jahr. Für die Vielseitigkeitsreiter geht es am Donnerstag, den 23.09.2021, in die Schweiz nach Avenches.

Im Pferdesport ist die Vielseitigkeit ein Mehrkampf, der aus den drei Teilprüfungen Dressur, Geländeritt und Springen besteht. International bezeichnet man die Vielseitigkeit auch als Concours Complet oder kurz CC bezeichnet.

Nachdem die letzte EM im deutschen Salzhausen ausgetragen wurde, freut sich die Schweiz über die Entscheidung des FEI-Boards. Mitbewerber um die Ausrichtung der EM waren Boekelo/NED und Montelibretti. „Wir freuen uns, dass in Avenches die Meisterschaften 2021 stattfinden“, sagte FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez.

Termine und Zeitplan: Wann findet die EM Vielseitigkeit 2021 statt? Wann ist Dressur, Springen und Co.?

23.09.2021 bis 26.09.2021 die Vielseitigkeits-EM statt. Ausgetragen werden die Reit-Wettbewerbe in der Schweiz in Avenches.

Wegen der Corona-Pandemie stand die Austragung jedoch eine lange Zeit auf der Kippe. „Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio im letzten Jahr hatte die FEI ursprünglich die Europameisterschaft in allen drei olympischen und paralympischen Disziplinen abgesagt, um den Schwerpunkt weiterhin auf die Spiele zu legen. Unsere Community ermutigte uns jedoch, diese Entscheidung zu überprüfen, und wir haben ihnen zugehört“, so FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez.

Alle Infos zu den Terminen und dem Zeitplan der EM Vielseitigkeit 2021 bekommt ihr hier:

Do, 23. September, 10:00 Uhr

Dressur

Fr, 24. September, 10:00 Uhr

Dressur

Sa, 25. September, 10:30 Uhr

Gelände

So, 26. September, 11:30 Uhr

Springen

TV-Übertragung und Stream: So seht ihr die Vielseitigkeits-EM 2021 live

Reit-Fans stellen sich vor dem Start der Vielseitigkeits-Europameisterschaft natürlich die Frage, wo sie das Event live im TV oder Stream verfolgen können. Die schlechte Nachricht: Das Event wird weder im frei empfangbaren Fernsehen, noch im kostenlosen Live-Stream übertragen.

Übertragung ist das kostenpflichtige Streaming-Portal kostenloser Probezeitraum von 30 Tagen begonnen werden. Einziger Anbieter einerist das kostenpflichtige Streaming-Portal Clipmyhorse.tv . Dort wird die Europameisterschaft an allen Tagen live übertragen. Um die Europameisterschaft dennoch gratis verfolgen zu können, kann auf Clipmyhorse.tv einvon 30 Tagen begonnen werden.

Vielseitigkeit EM 2021 – Team und Nominierungen: Die Longlist der Reiter

Die AG Spitzensport des Vielseitigkeitsausschusses des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) hat folgende Longlist für die Europameisterschaften in Avenches/Schweiz aufgestellt:

Sowohl Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S als auch Anna Siemer (Salzhausen) mit FRH Butts Avondale gehören zum ersten Block der für die EM in Avenches nominierten Reiter, zusammen mit Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida und Michael Jung (Horb) mit fischerWildWave.

In Block zwei eingeordnet sind: Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD, Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi, Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette sowie Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Casino.

In einem dritten Block eingeordnet sind Emma Brüssau (Schriesheim/Warendorf) mit Dark Desire GS und Josephine Schnaufer mit Singapure.