VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg, das heißt auch: Schwaben gegen Baden. Am Samstag knistert es wieder im baden-württembergischen Bundesliga-Kracher. Am Samstag, 28.08.2021, treffen mit dem VfB und dem SC um 15:30 Uhr zwei sehr spannende Teams mit zwei herausragenden Trainern in der Mercedes-Benz-Arena aufeinander. Und beide haben in dieser noch jungen Saison in der 1. Bundesliga bereits begeistert: die Stuttgarter beim 5:1 zuhause gegen Fürth, die Freiburger zuletzt beim Heimsieg gegen Borussia Dortmund.

Der VfB Stuttgart hofft nach der schmerzhaften Niederlage bei RB Leipzig (0:4) und einigen noch schmerzhafteren personellen Ausfällen auf den zweiten Heimsieg in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga. Der SC Freiburg will seinen Coup über Pokalsieger und Meisterschaftskandidat Borussia Dortmund (2:1) veredeln.

Die Ausgangslage: Beim VfB trüben die schweren Verletzungen und langen Fehlzeiten der Stürmer Sasa Kalajdzic (Schulter-OP) und Mohamed Sankoh (Knie-OP) die Stimmung. Er müsse „der Truppe ein Kompliment aussprechen, dass wir weiterhin sehr vorwärtsdenkend bleiben“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag auf der PK zwar. Dennoch dürfte es spannend werden, wie sich die Stuttgarter nach dem furiosen 5:1 gegen Fürth und dem bitteren 0:4 in Leipzig nun präsentiert.

Die Freiburger hingegen reisen nach dem überraschenden 2:1 gegen Dortmund mit mächtig Rückenwind an. Sein Team werde „bis in die Haarspitzen motiviert sein“, versicherte SC-Coach Christian Streich. Mit einem Sieg am Samstag hätten die Badener bereits sieben Punkte - so viele wie noch nie nach drei Spieltagen einer Bundesliga-Saison. Von der herben Schlappe des VfB in Leipzig will sich Streich nicht blenden lassen. RB hätte „brutal gut gespielt“, sagte er.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Stuttgart und Freiburg findet am Samstag, den 28.08.2021, um 15:30 Uhr statt. In der Mercedes-Benz-Arena sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : VfB Stuttgart, SC Freiburg

: VfB Stuttgart, SC Freiburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, 3. Spieltag

: 1. Bundesliga, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.08.2021, 15:30 Uhr

: 28.08.2021, 15:30 Uhr Spielort : Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter: noch nicht bekannt







Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt VfB gegen Freiburg?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Stuttgart und Freiburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Skygesichert. Der Streaming-Dienst DAZN wird das Spiel nicht übertragen, zeigt aber im Rahmen einer Highlight-Sendung die Höhepunkte der Partie.

Alle Infos zur Übertragung Stuttgart gegen Freiburg am 28.08.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: -



Kostenloser Live-Stream der Bundesliga: DAZN zeigt Zusammenfassung von Stuttgart gegen Freiburg

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro. Wer Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung des VfB stuttgart

F. Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Massimo, Karazor - P. Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui

Mögliche Aufstellung des SC Freiburg

Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Keitel, Höfler - Sallai, Grifo - Jeong - Höler

