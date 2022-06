VfB Stuttgart kann nach dem emotionalen Saisonfinale, bei dem der Atakan Karazor eine fest eingeplante Personalie aufgrund eines Vergawaltigungs-Vorwurfs auf Ibiza im Gefängnis. Fußball-Bundesligistkann nach dem emotionalen Saisonfinale, bei dem der Klassenerhalt in letzter Sekunde gesichert wurde, für die kommende Saison planen. Die Club-Verantwortlichen rund um Sportdirektor Sven Mislintat versuchen aktuell eine Mannschaft zusammenzustellen, die für eine ruhigere Spielzeit 2022/23 sorgen soll. Alles einfacher gesagt als getan, sitzt doch miteine fest eingeplante Personalie aufgrund eines Vergawaltigungs-Vorwurfs auf Ibiza im Gefängnis.

Welche News gibt es im Fall Atakan Karazor ?

? Was sind die aktuellen Transfergerüchte rund um den VfB?

rund um den VfB? Wie sieht das VfB-Trikot 2022/23 aus?

VfB Stuttgart: Aktuelle Transfergerüchte – kommt Vagnoman vom HSV?

Beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist bei den Bemühungen um Rechtsverteidiger Josha Vagnoman vom Hamburger SV Geduld gefragt. „Wir sind extrem weit auseinander“, sagte Sven Mislintat am Montagabend beim Trainingsauftakt zu den Verhandlungen mit dem Zweitligisten.

Medienberichten zufolge soll der HSV bis zu acht Millionen Euro fordern. Geld, das der VfB-Kaderplaner nicht bereit ist, zu zahlen. „Wir brauchen nicht drum herumreden, dass Vagnoman ein Thema ist. Wir sehen schon, dass wir die Position gerne noch einmal besetzen würden“, sagte Mislintat. „Aber es ist nicht realistisch im Moment. Am Ende kann es auch sein, dass man nicht zusammenfindet.“

Beim VfB hängen Neuzugänge auch damit zusammen, was mit den umworbenen Profis Orel Mangala, Sasa Kalajdzic und Borna Sosa geschieht. Die Stuttgarter müssen wegen des Stadionumbaus und als Folge der Corona-Pandemie ein Transferüberschuss von etwa 25 Millionen erwirtschaften.

Deutschlands Josha Vagnoman (M) im Kampf um den Ball – wechselt der HSV-Spieler zum VfB Stuttgart.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

VfB-Transfers 2022: Wechselt Sasa Kalajdzic?

Kalajdzic wurde mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der Meister hat dann aber Sadio Mané an die Isar geholt, Sébastien Haller schließt sich dem BVB an.

Die Folge für den Österreicher: Um ihn ist es wieder stiller geworden. „Es gibt einen Markt, aber der ist sehr ruhig“, sagte Mislintat. „Klar ist, dass immer noch so viel Zeit sein sollte, um handlungsfähig zu sein.“

Perfekt sind bislang lediglich die Transfers von Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos, die schon in der Vorsaison von ihren jeweiligen Clubs ausgeliehen waren. Sie fehlten beim Trainingsauftakt ebenso wie vier weitere Nationalspieler. Dazu mussten Florian Schock und Ömer Beyaz wegen positiven Coronatests aussetzen. Philipp Klement und Wahid Faghir plagen Knieprobleme.

VfB News: Was gibt es Neues im Fall Atakan Karazor?

Atakan Karazor ist seit seinem Spanien-Urlaub immer noch in Polizeigewahrsam. Ein neues Statement lässt sich Mislintat nicht entlocken. Im Moment werde der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der Schlussphase einer der entscheidenden Bausteine im System von Trainer Pellegrino Matarazzo war, noch so behandelt, wie ein verletzter Akteur. „Und wäre er verletzt, würden wir das intern lösen“, sagte Mislintat.

VfB-Trikot 22/23: So sieht das Heimtrikot für die neue Bundesliga-Saison aus

Trikot des VfB Stuttgart für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga ist bereits im Dasfür die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga ist bereits im VfB-Shop erhältlich. Wie gewohnt sitzt mittig auf dem roten Brustring der Name des Hauptsponsors.

„Beim neuen VfB-Heimtrikot der Saison 2022/2023 stehen die enge Verbindung zur Stadt Stuttgart, zur Region und ganz Württemberg im Mittelpunkt. Wer genau hinschaut, erkennt die Silhouetten von 24 Stuttgarter Wahrzeichen, die rund um den Brustring eingearbeitet sind – darunter die Wilhelma, die Cannstatter Kanne, die Markthalle, die Stiftskirche oder das Schloss Solitude. Einmal übergestreift ist das Heimatgefühl spürbar – ganz egal von wo aus du dem VfB die Treue hältst“, schreibt der VfB in seinem Online-Shop.