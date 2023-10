Vor eineinhalb Jahren legte Barbara Schöneberger mit ihrer ersten Live-Ausgabe der beliebten SWR-Show „Verstehen Sie Spaß?“ einen erfolgreichen Start als deren neue Moderatorin hin. Seither sorgt sie in unregelmäßigen Abständen für große Unterhaltung. Wenn sie die lustigen Filme mit versteckter Kamera präsentiert, bleibt kein Auge trocken. In der neuen Ausgabe dürfen sich die Zuschauer nun wieder auf prominente Gäste, überzeugende Lockvögel und jede Menge Spaß freuen, wenn ahnungslose Menschen mit versteckter Kamera hereingelegt werden.

Alle Infos zur neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ im Oktober 2023 gibt es hier in der Übersicht.

„Verstehen Sie Spaß?“: Sendetermin und Sendezeit

Fans der beliebten Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ dürfen sich freuen: Am Samstag, 7. Oktober 2023, läuft eine neue Ausgabe zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten. Wiederholt wird die Show im Anschluss nicht.

Gibt es „Verstehen Sie Spaß?“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Die neue Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ ist nicht nur im TV zu sehen, sondern steht auch in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. Dort kann die Folge nach der Ausstrahlung im TV 30 Tage lang als Wiederholung abgerufen werden.

„Verstehen Sie Spaß?“: Das sind die Gäste am 07.10.2023

Gastgeberin Barbara Schöneberger präsentiert in der neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ wieder die neuesten Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Die Entertainerin begrüßt dann wieder zahlreiche prominente Gäste, die teils als Lockvögel unterwegs waren und teils selbst in die Falle der versteckten Kamera geraten sind.

Wer am Samstag, 07.10.2023, unter anderem dabei ist, seht ihr hier:

Esther Sedlaczek

Tom Bartels

Leonard Lansink

Oliver Korittke

Luca und Christina Hänni

Max Raabe & Palast Orchester

Ist die Show live oder eine Aufzeichnung?

Dass die Filme mit der versteckten Kamera nicht live sind, sondern vorab gedreht wurden, ist klar. Doch wie sieht es mit der Show am Samstagabend aus? Ist die Sendung live oder handelt es sich um eine Aufzeichnung? Dies unterscheidet sich von Show zu Show, meistens handelt es sich jedoch um Aufzeichnungen.

Am 7. Oktober 2023 erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen allerdings eine Live-Ausgabe. Die Show wird aus Berlin-Adlershof gesendet und ist ausverkauft.

Barbara Schöneberger ist die Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen und Entertainerinnen in Deutschland: Barbara Schöneberger. Im April 2022 präsentierte sie die Sendung zum ersten Mal, nachdem sie den langjährigen Moderator Guido Cantz abgelöst hatte. Mit ihr präsentiert nach mehr als 30 Jahren wieder eine Frau den Unterhaltungsklassiker. „Für mich geht mit dieser neuen Aufgabe am Samstagabend ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll!“, sagte sie vor ihrer Premiere als Gastgeberin.

Ausführliche Infos zu Barbara Schöneberger findet ihr in ihrem Porträt:

Das waren die bisherigen Moderatoren

„Verstehen Sie Spaß?“ ist einem Millionenpublikum bekannt. Die Samstagabendshow gehört für viele TV-Zuschauer fest zur Fernsehunterhaltung dazu. Etliche TV-Größen wie Harald Schmidt oder Dieter Hallervorden haben die Sendung in der Vergangenheit moderiert. Wer die Show bereits präsentierte, seht ihr hier in der Moderatoren-Übersicht: