Im April legte Barbara Schöneberger mit ihrer ersten Live-Ausgabe der von „Verstehen Sie Spaß?“ einen erfolgreichen Start als deren neue Moderatorin hin. Jetzt geht es für sie mit der nächsten Show Ende Juni 2022 weiter. Im beliebten Unterhaltungsklassiker dürfen sich die Zuschauer wieder auf prominente Gäste, überzeugende Lockvögel und jede Menge Spaß freuen, wenn ahnungslose Menschen mit versteckter Kamera reingelegt werden. Zudem gibt es ein emotionales Wiedersehen mit Show-Legende Frank Elstner.

„Verstehen Sie Spaß?“: Das sind die Sendetermine und Sendezeit

Nach dem erfolgreichen Start im Frühjahr geht es für Moderatorin Barbara Schöneberger nun in die zweite Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“. Diese ist am Samstag, 25. Juni 2022, zur Primetime im Ersten zu sehen. Für die SWR-Show stehen auch schon weitere Termine fest.

Das sind die (voraussichtlichen) Sendetermine und die Sendezeit von „Verstehen Sie Spaß“ 2022:

25. Juni 2022 um 20.15 Uhr im Ersten und im ORF

27. August 2022 um 20.15 Uhr

08. Oktober 2022 um 20.15 Uhr

17. Dezember 2022 um 20.15 Uhr

„Verstehen Sie Spaß?“ nachgucken in der ARD Mediathek

Sendung verpasst? Wer „Verstehen Sie Spaß?“ nach der Ausstrahlung im TV sehen möchte, hat Glück. Die ganze Folge der Sendung steht online im Stream zur Verfügung. Abrufbar ist das Video nach der Ausstrahlung 30 Tage lang in der ARD Mediathek. Ob die Sendung im TV wiederholt wird, ist nicht bekannt.

Das sind die Gäste und ihre Streiche am 25.06.22

Gastgeberin Barbara Schöneberger präsentiert die neuesten Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Die Entertainerin begrüßt wieder zahlreiche prominente Gäste, die teils als Lockvögel unterwegs waren und teils selbst in die Falle der versteckten Kamera geraten sind. Wer am Samstag, 25.06.2022, dabei ist, seht ihr hier:

Elyas M´Barek fungiert als Lockvogel für den Lockvogel: Der Schauspieler gibt den Doppelagenten und legt seinen nichtsahnenden Lockvogel rein.

fungiert als Lockvogel für den Lockvogel: Der gibt den Doppelagenten und legt seinen nichtsahnenden Lockvogel rein. Andrea Sawatzki und Christian Berke l: Das Schaupieler-Ehepaar sucht für einen frei erfundenen Science-Fiction-Film nach jungen Influencern.

l: Das sucht für einen frei erfundenen Science-Fiction-Film nach jungen Influencern. Roland Trettl und Nic Shanker sind bekannt aus der Kuppelshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“. Co-Star Nic Shanker soll mithilfe von Barbara Schöneberger in die Falle gelockt werden.

sind bekannt aus der Kuppelshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“. Co-Star Nic Shanker soll mithilfe von Barbara Schöneberger in die Falle gelockt werden. Marco Gianni : Der Tiktok-Star übernimmt am Bodensee per Fernbedienung das Steuer eines manipulierten Tretboots.

: Der übernimmt am Bodensee per Fernbedienung das Steuer eines manipulierten Tretboots. Chris de Burgh ist der Showact auf der „Verstehen Sie Spaß?“-Bühne am 25.6.22. Barbara Schöneberger begrüßt das Ensemble von „Robin Hood – Das Musical“ gemeinsam mit dem Weltstar, der die Legende um Robin von Loxley musikalisch umgesetzt hat.

ist der Showact auf der „Verstehen Sie Spaß?“-Bühne am 25.6.22. Barbara Schöneberger begrüßt das Ensemble von gemeinsam mit dem Weltstar, der die Legende um Robin von Loxley musikalisch umgesetzt hat. Frank Elstner: Am 25. Juni gibt es außerdem ein emotionales Wiedersehen mit Überraschungsgast und Showmaster-Legende Frank Elstner. Er moderierte die Samstagabendshow von 2002 bis 2009.

„Verstehen Sie Spaß?“: Tickets

Für Fans von „Verstehen Sie Spaß?“ ist es ein Highlight, bei der Show vor Ort im Studio dabei zu sein. Der Preis für eine Karte beträgt laut der Internetseite des Ersten 25 Euro. Aktuell liegen aber keine Aufzeichnungstermine vor, für die man Tickets kaufen kann. Sobald der Kartenvorverkauf für die Termine im Oktober und Dezember startet, gibt der SWR alle Informationen auf seiner Webseite bekannt.

Ist die Show live oder eine Aufzeichnung?

Dass die Filme mit der versteckten Kamera nicht live sind, sondern vorab gedreht wurden, ist klar. Doch wie sieht es mit der Show am Samstagabend aus? Ist die Sendung live oder handelt es sich um eine Aufzeichnung? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, denn das unterscheidet sich von Show zu Show. Bei den Sendungen im Juni, August und Dezember dieses Jahres handelt es sich um Aufzeichnungen. „Verstehen Sie Spaß?“ soll dagegen am 8. Oktober 2022 live gesendet werden.

Barbara Schöneberger ist die Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen und Entertainerinnen in Deutschland: Barabara Schöneberger. Im April 2022 präsentierte sie die Sendung zum ersten Mal, nachdem sie den langjährigen Moderator Guido Cantz abgelöst hatte. Mit ihr präsentiert nach mehr als 30 Jahren wieder eine Frau den Unterhaltungsklassiker. „Für mich geht mit dieser neuen Aufgabe am Samstagabend ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll!“, sagte sie vor ihrer Premiere als Gastgeberin.

Das waren die bisherigen Moderatoren

„Verstehen Sie Spaß?“ ist einem Millionenpublikum bekannt. Seit mehr gehört die Samstagabendshow zur Fernsehunterhaltung fest dazu. Etliche TV-Größen wie Harald Schmidt oder Dieter Hallervorden haben die Sendung in der Vergangenheit moderiert. Wer die Show schon präsentierte, sehr ihr hier in der Moderatoren-Übersicht:

Kurt Felix (1980-1990)

Paola Felix (1983-1990)

Karl Dall (1983-1990)

Harald Schmidt (1992-1995)

Dieter Hallervorden (1996-1997)

Cherno Jobatey (1998-2022)

Frank Elstner (2002-2009)

Guido Cantz (2010-2021)

