Einschaltquoten Verluste für Lissabon-Krimi - Gute Quote für RB Leipzig

Verluste für Lissabon-Krimi - Gute Quote für RB Leipzig

Berlin / DPA

Der zweite Lissabon-Krimi hat im Vergleich zum ersten Film in der Vorwoche an Publikum verloren.

Die Geschichte „Alte Rechnungen“ mit Jürgen Tarrach als ermittelnder Anwalt mit Sitz in der portugiesischen Hauptstadt interessierte am Donnerstagabend im Ersten um 20.15 Uhr 4,57 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 14,9 Prozent. Der erste Fall am 5. April hatte noch 5,77 Millionen Zuschauer.

Dennoch schnitt der Krimi zur Hauptabendzeit am besten ab, denn die neue ZDF-Filmreihe „Tonio&Julia“ mit ihrem Hauptdarsteller-Duo Oona Devi Liebich und Maximilian Grill kam mit dem 90-Minüter „Kneifen gilt nicht“ lediglich auf 3,93 Millionen Zuschauer (12,8 Prozent) und landete damit auf Platz zwei.

Recht gut lief es für Sport1 - der Spartensender brachte zum letzten Mal eine Begegnung der Fußball-Europa-League mit deutscher Beteiligung. 2,56 Millionen Zuschauer (9,4 Prozent) verfolgten ab 21 Uhr, wie RB Leipzig im Viertelfinalrückspiel mit 2:5 in Marseille ausschied. Sport1 ist noch im Halbfinale und beim Endspiel dabei. Von der nächsten Saison an liegen die Europa-League-Rechte bei RTL.

Um 20.15 Uhr schalteten zudem 2,35 Millionen Zuschauer (7,8 Prozent) die RTL-Actionserie „Alarm für Cobra 11“ ein, 2,22 Millionen (7,5 Prozent) die ProSieben-Laufstegreihe „Germany's next Topmodel“, 1,79 Millionen (6,6 Prozent) die Verleihung des Musikpreises „Echo“ auf Vox, 0,95 Millionen (3,2 Prozent) den Science-Fiction-Film „Red Planet“ auf Kabel eins und 0,89 Millionen (3,0 Prozent) die RTL-II-Reihe „Frauentausch“.

Im Jahresschnitt liegt das ZDF unter den deutschen Fernsehsendern bislang mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgt das Erste mit 12,1 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 8,8 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,0 Prozent), Vox (4,9 Prozent), ProSieben (4,2 Prozent), Kabel eins (3,3 Prozent), ZDFneo (3,1 Prozent), RTL II (3,0 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

