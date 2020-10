Das lange Warten hat im November ein Ende: „Verbotene Liebe“ kehrt schon in wenigen Wochen zurück auf die Bildschirme. RTL hat sich die Rechte an der ARD-Kultserie gesichert und veröffentlicht „Next Generation“ auf TVNow.

Über 20 Jahre gehörte „Verbotene Liebe“ zu den erfolgreichsten Daily-Soaps Deutschlands. Jetzt folgt fünf Jahre nach dem TV-Aus das Serien-Comeback des Jahres.

„Verbotene Liebe - Next Generation“: Start und Sendetermine auf TVNow

Der Startschuss für die neuen Folgen fällt am Montag, 23. November 2020. In welchem Rhythmus die zehn Folgen der neuen Staffel veröffenlticht werden, ist noch nicht bekannt. Es dürfte aber wohl jede Woche eine neue Episode geben. Wir halten euch bezüglich der Sendetermine auf dem Laufenden.

„Verbotene Liebe“ 2020 Darsteller: Das ist der Cast

Für die Comeback-Folgen auf TVNow konnte RTL einige der frühreren „VL“-Stars gewinnen. Zudem gibt es viele neue Gesichter für die neuen Geschichten.

Wolfram Grandezka - Ansgar von Lahnstein

Miriam Lahnstein - Tanja von Lahnstein

Claudia Hiersche - Carla von Lahnstein

Isa Jank - Clarissa von Anstetten

Gabriele Metzger - Charlie Schneider

Jo Weil - Oliver Sabel

Sina Zadra - Josefin Reinhard

Heinz Hoenig - Robert Verhoven

Stephanie Japp - Eva Verhoven

Frederik Götz - Alexander Verhoven

Lennart Betzgen - Paul Verhoven

Livia Matthes - Livia Verhoven

Asli Melisa Uzun - Bobbi Atakan

Anuschka Tochtermann - Mia Ulrich

Martin Walde - Finn

In „Next Generation“ lernen die Zuschauer die Verhoven-Familie kennen: Paul (Lennart Betzgen, l.), Livia (Livia Matthes, 2.v.l), Alexander (Frederik Götz, M.), Robert (Heinz Hoenig, 2.v.r) und Eva (Stephanie Japp)

© Foto: TVNOW / Julia Feldhagen

„Verbotene Liebe – Next Generation“ Handlung: Darum geht es 2020

„Verbotene Liebe – Next Generation“ setzt nicht am bisherigen Ende der Serie an. Die Lahnstein-Holding ist zerschlagen - Ansgar von Lahnstein sitzt im Gefängnis und von Tanja von Lahnstein fehlt jede Spur. Auf Schloss Königsbrunn leben inzwischen leben Robert und Eva Verhoven mit ihren drei Kindern Alexander, Livia und Paul. Zusammen mit Clarissa von Anstetten feiern sie mit ihrem Mode-Imperium Erfolge.

Doch kurz vor ihrer großen Jubiläumsparty kommt Ansgar frei und er hat ein klares Ziel: Er will seine Macht und das Familienschloss zurück! In der Zwischenzeit begegnet Alexander der Modemanagement-Studentin Josefin Reinhard. Zwischen den beiden funkt es sofort. Während Josefin überfordert zu ihrer kleinen Tochter Ava heimkehrt, sieht Alexander seine Freundin Bobbi auf einmal mit ganz anderen Augen…

„Verbotene Liebe“: Das Comeback nach fünf Jahren

2. Januar 1995. Rund drei Millionen Zuschauer verfolgten im Schnitt pro Tag das Geschehen auf Schloss Königsbrunn. Die Geschichten rund um Charlie Schneider (Gabriele Metzger), Tanja Gräfin von Lahnstein (Miriam Lahnstein) und Clarissa von Anstetten (Isa Jank) wurden Kult. Wegen zu schlechter Quoten war 2015 nach 20 Jahren und insgesamt 4664 Folgen Schluss. Fans mussten auf Die erste Folge von „Verbotene Liebe“ lief am. Rund drei Millionen Zuschauer verfolgten im Schnitt pro Tag das Geschehen auf Schloss Königsbrunn. Die Geschichten rund um Charlie Schneider (Gabriele Metzger), Tanja Gräfin von Lahnstein (Miriam Lahnstein) und Clarissa von Anstetten (Isa Jank) wurden Kult. Wegen zu schlechter Quoten war 2015 nachund insgesamtSchluss. Fans mussten auf die alten Online-Episoden zurückgreifen – bis sich RTL in diesem Jahr die Rechte an der Serie sicherte.