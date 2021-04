„Let's Dance“ 2021 geht am Freitag, 16.04.2021, auf RTL weiter. Eine der Kandidatinnen ist Schauspielerin Valentina Pahde. In der letzten Show tanzte sie mit Partner Valentin Lusin einen Slowfox und ließ die Jury nicht nur jubeln, sondern bekam sogar Standing Ovations von Juror Joachim Llambi. Auch für Motsi Mabuse war es der „beste Tanz“ der bisherigen Staffel. Bei der nächsten Live-Show steht jetzt ein Jive auf dem Programm.

„GZSZ“, Freund, Instagram und Alter – alle Infos zu Valentina Pahde findet ihr in diesem Porträt.

Valentina Pahde Steckbrief: Alter, Instagram, Beruf

Name: Valentina Pahde

Alter: 26

Geburtstag: 04. Oktober 1994

Geburtsort: München

Wohnort: Berlin

Staatsangehörigkeit: deutsch

Beruf: Schauspielerin

Beziehungsstatus: Single

Schwester: Cheyenne Pahde

Instagram: valentinapahde

„Marienhof“, „GZSZ“, „Sunny“ – Valentina Pahdes Karriere

Mit ihrer Zwillingsschwester zusammen spielte sie in „Forsthaus Falkenau“ die Rolle der Katharina Arnhoff. Da Kinder nur sehr begrenzte Arbeitszeiten haben, kann man mit Zwillingen die Zeit fürs Filmen quasi verdoppeln. Später hatten die beiden einen Gastauftritt in der RTL-Sendung „Schulmädchen“ und Valentina spielte auch bei der Serie „Marienhof“ mit. Im Kinofilm „Fack ju Göhte“ übernahm sie eine kleine Rolle.

Ihren großen Durchbruch hatte sie mit ihrer Rolle als Sunny Richter bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“. Damit hatte sie so großen Erfolg, dass sie ihr eigenes Spin-Off bekam. Alles Weitere zu „Sunny“ lest ihr in diesem Artikel:

Hat Valentina Pahde einen Freund?

Aktuell ist die 26-Jährige Single. Von 2015 bis 2016 war Valentina mit ihrem GZSZ-Kollegen Raúl Richter zusammen. Später war sie in einer Beziehung mit Chris Eggers, doch auch diese hielt nicht.

Valentina Pahde schwanger? Das steckte hinter ihrem „Baby“-Bauch

Auf Instagram hat die GZSZ-Schauspielerin kürzlich eine Story repostet, die sie mit einem kleinen Bäuchlein zeigt. Das Bild war von ihrer Kollegin Chryssanthi Kavazi, deren Bauch ebenfalls zu sehen ist. Ist der GZSZ-Star etwa schwanger? Nein, denn das Bild stammt aus der Zeit, als Chryssanthi Kavazi schwanger war. Kavazi hat ein Throwback-Bild gepostet, auf dem Valentina Pahde ihren Bauch mit dem ihrer Kollegin vergleicht. Doch während Kavazi wirklich ein Kind erwartet hatte, streckt Valentina ihren Bauch nur von einem ausgiebigen Mittagessen aus: „Ich: Im 4. Monat schwanger; Vally: Mit Foodbaby!“, so die Beschreibung zu der Instagram-Story.

Ihre Zwillingsschwester Cheyenne Pahde

Mit ihrer Schwester hat sie in den genannten Serien mit gespielt. Seit 2016 spielt Cheyenne Pahde in der RTL-Serie „Alles was zählt“ die Rolle der Marie Schmidt. Als sie 2017 bei „Let’s Dance“ teilnahm und erreichte sie den achten Platz.

Diese Kandidaten sind auch bei „Let’s Dance“ 2021 dabei

Das sind die weiteren Kandidaten bei der neuen Staffel von „Let’s Dance“. Wer kämpft um den Titel „Dancing Star 2021“?

Sendetermine bis Profitänzer: Alle Infos zu „Let’s Dance“ 2021

Weitere Artikel zum Thema „Let’s Dance“ 2021 findet ihr hier: