Der Donnerstagabend ist Krimi-Abend im Ersten. Am 04.11.2021 geht es für die Zuschauer wieder auf die Insel Usedom. „Entführt – der Usedom-Krimi“ ist der erste von drei Filmen der beliebten Reihe, die im November ausgestrahlt werden.

Für Ellen Norgaard, gespielt von Rikke Lylloff, wird der erste Arbeitstag nach ihrer Babypause zu einem wahren Albtraum. Worum geht es im Film genau? Wann läuft die Wiederholung? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Usedom-Krimi Entführt“: Handlung

Der erste Arbeitstag von Ellen Norgaard nach ihrer Babypause endet mit einer Katastrophe: Ihr Sohn Jesper wird aus der Obhut seiner Tagesmutter entführt. Kommissar Rainer Witt und Ex-Staatsanwältin Karin Lossow setzen alles in Bewegung, um den Einjährigen zu finden. Ein Ermittlungsdetail bringt Karin auf die richtige Spur: Die Entführerin ist Patrizia, Ellens Mutter, die vor mehr als 30 Jahren spurlos verschwand. Karin und Patrizia waren in Jugendjahren enge Freundinnen. Da Karin Patrizia von damals gut kennt, arbeitet sie intensiv am Fall mit. Während Ellen zunehmend verzweifelt, wird im Zuge der Ermittlungen klar: Ellens Mutter war erst kürzlich in der Psychiatrie...

Patrizia (Marion Kracht) entführt Ellens Sohns Jesper.

© Foto: NDR/Razor Film/Oliver Feist

„Usedom-Krimi Entführt“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler in „Entführt – Der Usedom-Krimi“? Wir haben euch die Darsteller im Cast aufgelistet.

Rolle – Schauspieler

Karin Lossow – Katrin Sass

Ellen Norgaard – Rikke Lylloff

Rainer Witt – Till Firit

Solveig Borg / Patrizia Hardt – Marion Kracht

Dr. Brunner – Max Hopp

Holger – Tilo Nest

Lucjan Gadocha – Merab Ninidze

Holm Brendel – Rainer Sellien

PM Dorit Martens – Jana Julia Roth

Katharina Stozek – Milena Dreissig

Britta Lohmann – Ulrike Röseberg

Mutter Elvina – Amélie Miloy

Moderator Argentinien – Juan Goldin

Arzt Krankenhaus – Christian Kerepeszki

Sanitäter – Aziz Dyab

„Usedom-Krimi Entführt“: Drehorte

Bei Filmen in einer solch traumhaften Kulisse wie Usedom fragen sich viele Zuschauer, wo die Szenen gedreht wurden. Hier findet ihr einige Drehorte von „Entführt – Der Usedom-Krimi“ im Überblick:

Die Szene, in der Patrizia Norgaard Ellens Sohn Jesper entführt, wurde am Strand von Ahlbeck aufgenommen. Im Hintergrund ist die Seebrücke gut zu erkennen.

aufgenommen. Im Hintergrund ist die gut zu erkennen. Die Kita, vor der Patrizia Norgaard einen Kinderwagen stiehlt, ist im wahren der Leben der Kunstpavillon am Rosengarten in Heringsdorf .

. Die Szene, in der Ellen glaubt irrtümlich, ihren Sohn wieder in den Armen zu halten, wurde an der Strandpromenade von Heringsdorf gefilmt.

gefilmt. Ein letztes Mal ist „Mörderhus“, das Zuhause von Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, zu sehen. Das rote, reetgedeckte Haus in Morgenitz gehört der Keramikkünstlerin Astrid Danneger.

gehört der Keramikkünstlerin Astrid Danneger. Neu ist das Haus Witt, in das Rainer mit seiner Familie einzieht. Dieses Motiv steht in Hohendorf bei Wolgast .

. Drohnen- und Außenaufnahmen für die neuen drei Folgen entstanden unter anderem an der Zecheriner Brücke, an der Steilküste Bansin, den Stränden Usedoms und an den Landstraßen des Hinterlandes.

„Usedom-Krimi Entführt“: Sendetermine und Mediathek

Hier findet ihr die Sendetermine der Erstausstrahlung sowie alle Wiederholungen im Ersten und im WDR auf einen Blick.

04.11.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

05.11.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

12.11.2021 um 20:15 Uhr im WDR

14.11.2021 um 11:55 Uhr im WDR