Der Donnerstagabend ist Krimi-Abend im Ersten. Im Juni geht es für die Zuschauer wieder auf die Insel Usedom. Am 01.06.2023 zeigt der Sender mit „Entführt – Der Usedom-Krimi“ den 14. Film der Reihe.

Für Ellen Norgaard, gespielt von Rikke Lylloff, wird der erste Arbeitstag nach ihrer Babypause zum absoluten Albtraum. Worum geht es im Film? Wann läuft der Film? Gibt es eine Wiederholung? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Der Usedom-Krimi – Entführt“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im November 2021 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Donnerstag, 01.06.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 02.06.2023, um 01:10 Uhr

Gibt es „Entführt“ in der ARD-Mediathek?

Wer den Film zum Sendetermin verpasst, kann ihn auch in der ARD-Mediathek ansehen. Dort steht er nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Der Usedom-Krimi – Entführt“?

Kaum ist Ellen Norgaard aus ihrer Babypause raus, geht alles schief: Ihr Sohn Jesper wird entführt, als er von einer Tagesmutter versorgt wird. Gemeinsam mit Kommissar Rainer Witt setzt Ex-Staatsanwältin Karin Lossow alles daran, den Einjährigen zu finden. Ein Detail aus Karins Vergangenheit bringt sie auf die richtige Spur: Die Entführerin gibt sich als Solveig Borg aus. Ein Fantasiename von Patrizia, Ellens Mutter und Karins Jugendfreundin, die vor mehr als 30 Jahren verschwand. Während Ellen zunehmend verzweifelt und an allen Ecken nach ihrem Sohn sucht, wird im Zuge der Ermittlungen klar: Ellens Mutter war erst kürzlich in der Psychiatrie …

Ellen (Rikke Lylloff) hat das falsche Kind in den Armen und bekommt Beistand von Dr. Brunner (Max Hopp).

© Foto: NDR / Razor Film / Oliver Feist

Die Besetzung von „Der Usedom-Krimi – Entführt“ im Überblick

Katrin Sass schlüpft auch in „Entführt“ in die Rolle der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow, die gemeinsam mit der Polizei in den Krimis recherchiert.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Katrin Sass – Karin Lossow

Rikke Lylloff – Ellen Norgaard

Max Hopp – Dr. Brunner

Till Firit – Rainer Witt

Marion Kracht – Patrizia Norgaard

Merab Ninidze – Lucjan Gadocha

Rainer Sellien – Holm Brendel

Jana Julia Roth – Dorit Martens

Milena Dreissig – Katharina Stozek

Tilo Nest – Holger

Ulrike Röseberg – Britta Lohmann

Aziz Dyab – Sanitäter

Christian Kerepeszki – Arzt

Amélie Miloy – Elvinas Mutter

„Der Usedom-Krimi – Entführt“: Drehorte

Gedreht wurde der 14. Film der „Usedom-Krimis“ im November und Dezember 2020. Hauptdrehort war die namensgebende Insel Usedom. Die Entführungsszene wurde an den Stränden des Seebads Ahlbeck in der Nähe von Heringsdorf gedreht. Auch Heringsdorf selbst diente für einige Szenen als Kulisse, genauso wie die Steilküste Bansin und die Zecheriner Brücke. Allerdings diente nicht nur Usedom als Drehort: Der Film wurde auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gedreht. In Vorpommern wurde der Ortsteil Hohendorf des Orts Wolgast genutzt. Wo genau in der Hauptstadt gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.

„Der Usedom-Krimi“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 19 Filme in der Reihe der „Usedom-Krimis“. „Entführt“ ist der 14. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Drei weitere Filme wurden November 2022 bis März 2023 gedreht und sind für den Herbst 2023 geplant. Aber auch für die, die nicht so lange warten wollen, gibt es gute Neuigkeiten: Die Filme 15 und 16 werden beide an den folgenden Donnerstagen im Ersten ausgestrahlt.

Die Reihenfolge der „Usedom-Krimis“: