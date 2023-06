Der Donnerstagabend ist Krimi-Abend im Ersten. Im Juni geht es für die Zuschauer wieder auf die Insel Usedom. Am 15.06.2023 zeigt der Sender mit „Der lange Abschied – Der Usedom-Krimi“ den 16. Film der Reihe. Darin begibt sich Karin Lossow auf die Suche nach Ulf Meinhoffs Gedächtnis, der nach einer langen Nacht im Wald aufwacht und behauptet, jemanden erschossen zu haben.

Worum geht es im Film genau? Wann läuft der Film? Gibt es eine Wiederholung? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Der Usedom-Krimi – Der lange Abschied“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im November 2021 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Donnerstag, 15.06.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 16.06.2023, um 00:15 Uhr

Gibt es „Der lange Abschied“ in der ARD-Mediathek?

Wer den Film zum Sendetermin verpasst, kann ihn auch in der ARD-Mediathek ansehen. Dort steht er nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Der Usedom-Krimi – Der lange Abschied“?

Nach einer lang durchzechten Nacht wird der siebzigjährige Ulf Meinhoff von Jägern am Waldrand in Polen gefunden. Er hat sein Gedächtnis verloren und behauptet felsenfest, dass er jemanden getötet hat. Die Jäger liefern ihn im Krankenhaus ab und benachrichtigen Polizeikommissar Lucjan Gadocha. Kurz darauf wird eine Leiche gefunden, aber die Mordwaffe gehört nicht ihm. Denn es ist nicht das Gewehr aus Eva Staupes Camper, die ihn wiedererkennt. Sie war mit ihm in der Vornacht unterwegs. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, nachdem ihr Camper angehalten wurde und der aufgrund einer leichtsinnig weggeworfenen Zigarette explodiert war.

Karin nimmt sich des Falls an und versucht Ulf mithilfe von Musik wieder zu den Erinnerungen zu helfen. Zur gleichen Zeit kümmert sie sich um Ellen Norgaards Sohn, während Ellen sich überwindet und ihre Mutter Patrizia im Gefängnis besucht. Seit ihr Haus abgebrannt ist, geht es Karin nicht gut. Sie vermisst Ellen – und Gadocha. Sie lebt inzwischen vorläufig bei ihrem Neffen Rainer Witt, aber sie fühlt sich dort nicht wirklich willkommen.

Ellen (Rikke Lylloff) und Karin (Katrin Sass) sprechen am Strand über Ellens Vater.

© Foto: NDR / Alexander Fischerkoesen

Die Besetzung von „Der Usedom-Krimi – Der lange Abschied“ im Überblick

Katrin Sass schlüpft auch in „Der lange Abschied“ in die Rolle der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow, die gemeinsam mit der Polizei in den Krimis recherchiert.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Katrin Sass – Karin Lossow

Rikke Lylloff – Ellen Norgaard

Max Hopp – Dr. Brunner

Till Firit – Rainer Witt

Rainer Sellien – Holm Brendel

Merab Ninidze – Lucjan Gadocha

Jana Julia Roth – Dorit Martens

Milena Dreissig – Katharina Sotzek

Emil Belton – Ben Witt

Elsa Krieger – Merle Witt

Imogen Kogge – Eva Staupe

Christian Steyer – Ulf Meinhoff

Gabrielle Scharnitzky – Renate Ferber

Marion Kracht – Patrizia Norgaard

Kristin Suckow – Svenja Ferber

Björn Grundies – Spurensicherer

Gosia Konieczna – polnische Ärztin

Ernest Bruno – polnischer Polizist

„Der Usedom-Krimi – Der lange Abschied“: Drehorte

Gedreht wurde der 16. Film der „Usedom-Krimis“ im Februar und März 2021. Hauptdrehort war die namensgebende Insel Usedom und die nähere Umgebung. Allerdings diente nicht nur Usedom als Drehort: Der Film wurde auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gedreht. In Vorpommern wurde der Ort Wolgast als Drehort genutzt. Das Hausboot der Wohngemeinschaft von Ulf, Eva und Renate befindet sich in Lüttow. Wo genau in der Hauptstadt gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.

„Der Usedom-Krimi“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 19 Filme in der Reihe der „Usedom-Krimis“. „Der lange Abschied“ ist der 16. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Drei weitere Filme wurden November 2022 bis März 2023 gedreht und sind für den Herbst 2023 geplant.

Die Reihenfolge der „Usedom-Krimis“: