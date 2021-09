In der kommenden Nacht am Samstag, den 11.09.2021, trifft der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev im Halbfinale der US Open 2021 auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Beide Stars standen sich bereits im Endspiel der Olympischen Spiele in Tokio gegenüber. Zverev konnte das Match für sich entscheiden und holte sich die Goldmedaille.

Der Olympiasieger aus Hamburg ist sich allerdings der Größe der Aufgabe vor dem Re-Match gegen die Nummer 1 der Welt vollkommen bewusst: „Du musst perfekt sein, ansonsten wirst du nicht gewinnen“, sagte der 24-Jährige Deutsche. Zverev wartet noch auf den ersten Titelgewinn bei einem Grand-Slam-Turnier.

Uhrzeit : Wann startet heute das Tennis-Match zwischen Zverev und Djokovic?

: Wann startet heute das zwischen Zverev und Djokovic? Übertragung : Wo wird das vorgezogene Finale bei den US Open 2021 live im TV und Stream übertragen?

: Wo wird das vorgezogene Finale bei den US Open 2021 übertragen? Alle Infos zum Halbfinale der US Open 2021 bekommt ihr hier.

US Open 2021 – Uhrzeit: Wann spielt Zverev heute gegen Djokovic im Halbfinale?

Das Match zwischen Zverev und Djokovic findet in der Nacht auf Samstag, den 11. September 2021, ab 01:00 Uhr (MEZ) statt. Ausgetragen wird das Halbfinale der US Open 2021 im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows (New York), dem Spielort der US Open. Zuvor spielen Daniil Medvedev und Félix Auger-Aliassime ab 21:00 Uhr MEZ in der Day Session den ersten Finalisten aus.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Match : Alexander Zverev vs. Novak Djokovic

: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic Wettbewerb : US Open 2021, Halbfinale

: US Open 2021, Halbfinale Datum und Uhrzeit : Nacht auf Samstag, 11.09.2021 ab 01:00 Uhr

: Nacht auf Samstag, 11.09.2021 ab 01:00 Uhr Spielort: Arthur Ashe Stadion, Flushing Meadows in New York

TV-Übertragung: Wer überträgt Zverev vs. Djokovic heute live im Free-TV und Stream?

Das Halbfinale zwischen Zverev und Djokovic wird live im Free-TV bei Eurosport 1 übertragen. Die beiden Tennis-Stars werden die Night Session bestreiten, die in der Nacht auf Samstag, den 11.09.2021, um 1:00 Uhr MEZ beginnt.

live im Internet im Stream zu verfolgen. Hierfür stehen euch Zudem gibt es die Möglichkeit, das Matchimzu verfolgen. Hierfür stehen euch Joyn+ und der Eurosport Player kostenpflichtig zur Verfügung.

Auch DAZN bietet auf seiner Plattform dank einer Kooperation mit Eurosport sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 an.

Probeabo auf DAZN: So seht ihr Djokovic gegen Zverev im kostenlosen Live-Stream

Für alle, die noch kein Abo bei DAZN abgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, den Streamingdienst kostenlos zu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Mitgliedschaft im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro abgeschlossen werden muss.