Am Montagabend steht im ZDF wieder der Fernsehfilm der Woche an. Am 24. Juli 2023 strahlt der Sender die 19. Folge von „Unter anderen Umständen“ erneut aus. In „Mutterseelenallein“ ermitteln Jana Winter und ihr Team auf der Suche nach dem verschwundenen Jimmy Russ und kommen so dem sogenannten „Onlinekiller“ auf die Spur.

Sendetermine, Stream, Besetzung und Drehort – hier bekommt ihr alle Infos rund um den Film „Unter anderen Umständen – Mutterseelenallein“.

„Unter anderen Umständen – Mutterseelenallein“: Sendetermine und Sendezeit

Der 19. Film der „Unter anderen Umständen“-Reihe, der im Februar 2022 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Montag, 24. Juli 2023, erneut zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Montag, 24.07.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Mutterseelenallein“ in der Mediathek?

Wer den Krimi am Montagabend im Fernsehen verpasst, hat die Möglichkeit, ihn auch danach zu sehen. Er ist als Stream in der ZDF-Mediathek seit einer Woche verfügbar.

Worum geht es in „Unter anderen Umständen – Mutterseelenallein“?

An einem Herbstabend verschwindet der achtjährige Jimmy Russ aus einem Feriendorf spurlos. Da es keinerlei Spuren, Verdacht oder Motive gibt, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Erst gehen alle von einem Unglück aus. Bald darauf findet Jana jedoch den Hund der Familie erdrosselt auf und alle sind sich sicher: Jimmy fiel einem Verbrechen zum Opfer. Doch ohne Hinweise bleibt die Frage: Wo sollen sie nach ihm suchen?

Zum Glück finden sich aber dann doch Spuren im Internet. In den tiefsten Tiefen finden sich Bilder, die den Mord eines vermissten 18-Jährigen aufzeichnen. Das Team teilt sich daraufhin auf: Alwa versinkt im Darknet, während Jana Winter, Brauner und Hamm in der realen Welt ermitteln. Doch der „Onlinekiller“ schlägt schneller zu als erwartet und das Team muss live ansehen, wie eine Rentnerin ermordet wird. Ohne groß nachzudenken, stürzt sich Alwa in große Gefahren.

Alwa Sörensen (Lisa Werlinder, l.) und Jana Winter (Natalia Wörner) suchen Janas Sohn.

© Foto: ZDF/Georges Pauly

Die Besetzung von „Mutterseelenallein“ im Überblick

Natalie Wörner schlüpft wie üblich in die Rolle der Kommissarin Jana Winter und bekommt dieses Mal sogar Beistand von der eigenen Familie: Jacob Lee Seeliger ist gleichzeitig der Filmsohn und der echte Sohn der Schauspielerin.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Natalia Wörner – Jana Winter

Ralph Herforth – Matthias Hamm

Martin Brambach – Arne Brauner

Lisa Werlinder – Alwa Sörensen

Stephan Grossmann – Christian Russ

Jessica Kosmalla – Wiebke Thiedemann

Michael Wittenborn – Abbi Jonson

Julian Greis – Sven Häberlein

Anton Weil – Sascha Pacholski

Andreas Anke – Paul Adenberger

Uke Bosse – Frank Möller

Clarissa Börner – Uta Haase-Schmitz

Markus Frank – Journalist der Boulervardpresse

Diana Scheipers – Reporterin

Isabella Gonzalez – Reporterin

Nina Prasse – Nachbarin

Bruno Alexander – Robin Thiedemann

Wann und wo wurde „Unter anderen Umständen – Mutterseelenallein“ gedreht?

Als Drehorte des 19. Teils dienten die Städte Hamburg und Flensburg. Aber auch Orte in der Umgebung wurden für den Dreh genutzt. In Ammersbek wurde in einem Privathaus im Innenraum gedreht und in Großhansdorf dienten dortige Immobilien als Außenansicht der Wohnung. Gedreht wurde im Zeitraum von November bis Dezember 2020.

Die Reihenfolge der „Unter anderen Umständen“-Filme im Überblick

Bei „Mutterseelenallein“ handelt es sich um den zweitneuesten Teil der „Unter anderen Umständen“-Krimis. Insgesamt gibt es aktuell 20 Filme. Der letzte Film wurde im März 2023 erstmals ausgestrahlt.

Die Filme in ihrer Reihenfolge: