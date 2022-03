St. Pauli ist am heutigen Dienstag, 01.03.2022, zu Gast bei Union Berlin. Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum 26. Duell der beiden Traditionsvereine.

Wo wird die Partie 1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für die Partie?

für die Partie? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals heute bekommt ihr hier.





DFB-Pokal 2021/22 – Union Berlin vs. St. Pauli: Uhrzeit, Anstoß und Spielort

Das Viertelfinale des DFB-Pokals findet am Dienstag, den 01.03.2022 statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Berliner Stadion an der Alten Försterei. Damit hat der Verein in der Hauptstadt das Heimrecht.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel Union Berlin - St. Pauli im Überblick:

Teams: 1. FC Union Berlin, FC St. Pauli

1. FC Union Berlin, FC St. Pauli Spieltag : Viertelfinale DFB-Pokal

: Viertelfinale DFB-Pokal Anpfiff : Dienstag, 1.3.2022, 20:45 Uhr

: Dienstag, 1.3.2022, 20:45 Uhr Stadion: Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Viertelfinale: Wird Union Berlin gegen St. Pauli live im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Viertelfinale zwischen Berlin und den Hamburgern live im TV und im Stream übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt die Partie im Free-TV. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich Übertragungsrechte gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge.





Union Berlin vs. St. Pauli: Gibt es heute eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Stream wird es geben. Die ARD zeigt die Partie im Stream in der hauseigenen Mediathek. Auch bei Sky kann das Viertelfinale gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels Union gegen St. Pauli findet ihr hier:

Free-TV: ARD

ARD Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Live-Stream: ARD-Mediathek (free), Sky Go, Sky Ticket

Die Partien im DFB Pokal Viertelfinale

Neben der Partie Berlin gegen Pauli finden noch drei weitere Duelle im Viertelfinale des DFB-Pokals statt. Alle Begegnungen im Pokal-Viertelfinale im Überblick:

Dienstag, 01.03.2022, 20:45 Uhr

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli

Mittwoch, 02.03.2022, 18:30 Uhr

Hamburger SC - Karlsruher SC

Hannover 96 - RB Leipzig

Mittwoch, 02.03.2022, 20:45 Uhr