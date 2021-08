Am Sonntag, 29.08.2021, gastiert am 3. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach bei Union Berlin. Anpfiff in der Alten Försterei ist um 15:30 Uhr. Während Union Berlin in der Liga bisher zwei Mal Unentschieden gespielt hat, lief es aus Sicht der Gladbacher vergangenes Wochenende nicht sehr postitv. Die Fohlen mussten sich gegen Bayer 04 Leverkusen mit einem klaren 0:4 geschlagen geben. Adi Hütter, Trainer von Borussia Mönchengladbach analysierte das Spiel: „Insgesamt war Leverkusen sehr stark. Der Gegner war in vielerlei Hinsicht viel giftiger und aggressiver – taktisch, läuferisch. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war ein sehr ernüchternder Tag, mit den Verletzungen sogar ein fürchterlicher Tag.“ Gladbach wird nun alles daran setzen die derbe Niederlage vergangenes Wochenende wieder gutzumachen, ob Union Berlin dagegen halten kann?

Wo wird das Spiel live übertragen?

Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach findet am Sonntag, den 29.08.2021, um 15:30 Uhr statt. In der Alten Försterei rechnen die Berliner mit mindestens 11.000 Zuschauern, einer Stadionauslastung von 50%.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Union Berlin, Borussia Mönchengladbach

: Union Berlin, Borussia Mönchengladbach Wettbewerb : 1. Bundesliga, 3. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 3. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 29.08.2021, 15:30 Uhr

: 29.08.2021, 15:30 Uhr Spielort : Alte Försterei, Berlin

: Alte Försterei, Berlin zugelassene Zuschauer: 11.000

Union gegen Gladbach live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Der Pay-TV Sender Sky wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Union gegen Gladbach am 29.08.2021 um 15:30 Uhr:

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Freitagsspiel Leipzig gegen Stuttgart völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Freitagsspiel Leipzig gegen Stuttgartverfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier: