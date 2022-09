Der FC Bayern München trifft am 5. Spieltag der 1. Bundesliga auf Union Berlin. Der Rekordmeister aus München musste am vergangenen Spieltag den ersten Punktverlust hinnehmen. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach spielten die Münchener 1:1 unentschieden. Union Berlin geht nach dem deutlichen Auswärtserfolg auf Schalke mit breiter Brust in diese Partie am Samstag, 03.09.2022.

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Union Berlin vs. Bayern München: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, treffen Union Berlin und Bayern München aufeinander. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr im Stadion an der alten Försterei in Berlin. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Union Berlin, FC Bayern München

: Union Berlin, FC Bayern München Wettbewerb : 5. Spieltag, 1. Bundesliga

: 5. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 03.09.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 03.09.2022, 15:30 Uhr Spielort: Stadion an der alten Försterei, Berlin

Union Berlin empfängt den FC Bayern München an der Alten Försterei. Mit einem Sieg bleiben die Eisernen vor dem Rekordmeister.

© Foto: David Inderlied/dpa

1. Bundesliga live: Wo läuft Union gegen Bayern im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Bayern München wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender „Sky“ hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge in der Einzelspiel-Option und in der Konferenz übertragen.

Union Berlin vs. Bayern München: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender „Sky“ die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen „SkyGo“ und „WOW“ wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) Live-Stream: SkyGo, WOW

