Union Berlin gegen Arminia Bielefeld: Heute um 15:30 Uhr treffen die „Eisernen“ zuhause auf die noch sieglosen Ostwestfalen im Stadion an der Alten Försterei. Der FC Union ist seit mehr als einem Jahr in der Bundesliga zuhause ungeschlagen. Zuletzt gab es für die Berliner in Dortmund die erste Pleite der Saison, Bielefeld spielte 0:0 gegen Hoffenheim. Wer kann sich den Sieg im Spiel der 1. Liga heute sichern?

Wer überträgt das Spiel zwischen Union Berlin und Arminia Bielefeld live im Free-TV ?

Union Berlin gegen Arminia Bielefeld: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem Arminia Bielefelf findet am Samstag, den 25.09.2021, um 15:30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Union Berlin, Arminia Bielefeld

Spielort: Stadion an der Alten Försterei, Berlin







Union gegen Arminia : So seht ihr das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV und Stream

Das Spiel in der Bundesliga zwischen Union Berlin und dem DSC Arminia Bielefeld wird leider nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV Sender Sky hält die Rechte an der Partie und überträgt das Spiel. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Union Berlin vs. Bielefeld: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch hier gibt es leider keine guten Nachrichten. Sky überträgt das Spiel nicht nur im Paye-TV, sondern bietet auch einen kostenpflichtigen Live-Stream an.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick: