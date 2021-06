Ungarn gegen Frankreich: Am Samstag, den 19.06.2021, startet Gruppe F mit dem 2. Spieltag in Budapest. Frankreich kann mit einem Sieg schon das vorzeitige Weiterkommen sichern.

Die Gruppe F startet mit dem 2. Spieltag in Budapest. Für Ungarn ist es die zweite EM-Teilnahme seit 1972. Bei der EM 2016 zogen die Ungaren überraschend in die Hauptrunde ein. Davor blieb dem Vize-Weltmeister von 1954 nur die Rolle als Zuschauer. Nach der 0:3 Niederlage gegen Titelverteidiger Portugal stehen die Ungaren mächtig unter Druck. Das Team um Kapitän Adam Szalai ist in dem Spiel der krasse Außenseiter.

Wo wird die Partie zwischen Ungarn und Frankreich live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels, findet ihr hier.

Ungarn gegen Frankreich bei der EM 2021: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das EM-Spiel findet um 15:00 Uhr in Budapest in der Puskas Arena statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Ungarn, Frankreich

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe F

Datum und Uhrzeit: 19.06.2021, 15:00 Uhr

Spielort: Puskas Arena (Budapest, Ungarn)

Zugelassene Zuschauer: 65.000

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

ARD oder ZDF - Wo wird Ungarn gegen Frankreich im TV übertragen?

Das EM-Spiel zwischen Ungarn und Portugal wird ab 13:50 Uhr (Anpfiff 15:00 Uhr) im Free-TV in der ARD übertragen. Circa eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie gibt es die Vorberichterstattung mit Moderator Florian Naß und den Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz.

EM 2021 Übertragung heute: Wer überträgt Ungarn - Frankreich im Live-Stream?

Das Spiel Ungarn gegen Portugal ist parallel zur Übertragung im Free-TV auch im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ARD Mediathek verfolgen.

Auch die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Alle Infos zur Übertragung am 19.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ARD

Pay-TV: -

Welche EM-Spiele laufen im Free-TV und im Stream? Alle Infos zur Übertragung der EURO

Welche EM-Partien sind im Free-TV zu sehen? Bei welchen Spielen wird ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky, DAZN oder Magenta TV benötigt? Wo gibt es die Deutschland Spiele zu sehen?

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der EM 2021, erfahrt ihr hier:

Ungarn gegen Frankreich: Kader und Aufstellung der Teams

Die Ungarn setzen auf den Teamgedanken. Und dazu soll auch der „zwölfte Mann“ zählen: Bis zu 61 000 Fans werden in der Puskas Arena trotz Corona-Pandemie erwartet. „Für uns wird ein Traum wahr“, meinte Nationaltrainer Marco Rossi über den Reiz, Co-Gastgeber der EM zu sein und dann auch noch vor vielen Fans zu spielen.

Frankreich wird zum ersten Spiel gegen Deutschland wahrscheinlich keine großartigen Veränderungen vornehmen.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Ungarn

Gulacsi - Fiola, Orban, At. Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer, Holender - Sallai, Ad. Szalai

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Frankreich

Lloris – Hernandez, Varane, Kimpembe, Pavard – Pogba, Kanté, Rabiot – Mbappé, Griezmann, Benzema

Ungarn gegen Frankreich: Wieviel Zuschauer dürfen in das Stadion?

Das Budapester Stadion, die Puskas-Arena, ist das einzige, das bei der EM trotz der Corona-Pandemie voll ausgelastet werden darf. Von den insgesamt 67 155 verfügbaren Plätzen dürften laut Medienberichten etwa 50 000 mit ungarischen Fans besetzt sein. Im Stadion gilt keine Maskenpflicht, wohl aber die Empfehlung, eine Maske zu tragen.

Für die ungarischen Besucher gilt ein amtlicher Corona-Immunitätspass als Zugangsvoraussetzung. Zuletzt war die Corona-Lage in Ungarn entspannt. Am Dienstag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 9,9 pro 100 000 Einwohner.

Europameisterschaft 2021: Termine, Spielorte, Spielplan, Tickets

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: