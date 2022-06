Samstag, 11.06.2022, Ungarn und Deutschland aufeinander. Die deutsche Nationalmannschaft möchte nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Gruppenspielen den ersten Sieg feiern. Puskás Aréna in Budapest ausgetragen. In der Nations League Gruppe A3 treffen am heutigen, 11.06.2022,undaufeinander. Die deutsche Nationalmannschaft möchte nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Gruppenspielen den ersten Sieg feiern. Am Dienstag spielte die DFB-Elf unentschieden gegen England . Das Team aus Ungarn konnte bereits einen Sieg gegen England feiern. Deutschland geht als klarer Favorit in diese Partie und will dieser Rolle auch gerecht werden. Das Länderspiel zwischen Ungarn und Deutschland wird in derin Budapest ausgetragen.

Nations League 2022 – Ungarn gegen Deutschland: Uhrzeit, Anstoß und Schiedsrichter

Das Länderspiel zwischen Ungarn und Deutschland in der Nations League 2022 findet am heutigen Samstag, 11.06.2022, statt. Angepfiffen wird diese Partie um 20:45 Uhr in der Puskás Aréna in Budapest. Geleitet wird das Duell von Schiedsrichter José María Sánchez aus Spanien.

Ungarn gegen Deutschland heute: Welcher Sender überträgt das Länderspiel live im Free-TV?

Viele Fußballfans werden sich fragen, ob das Länderspiel Ungarn gegen Deutschland live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Der Sender RTL überträgt die Partie live und in voller Länge im Free-TV. Die Vorberichte beginnen bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 20:15 Uhr. Florian König moderiert, Marco Hagemann und Steffen Freund kommentierten das Spiel. Lothar Matthäus begleitet die Übertragung als Experte. Das Länderspiel ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Ungarn gegen Deutschland?

RTL bietet parallel zur Ausstrahlung im Free-TV auch einen Live-Stream an. Der Online-Stream erfordert allerdings eine Registrierung und den Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements für RTL+ (ehemals TVNow).

Alle Infos zur Übertragung der Partie Ungarn gegen Deutschland im TV und Stream am 11.06.2022 noch einmal im Überblick:

Nations League 2022 Übertragung: Wer zeigt die Spiele im TV und Stream

Übertragungsrechte für die Nations League haben sich im Vergleich zur letzten Saison nicht großartig verändert. Das Streamingportal DAZN überträgt weiterhin einen Großteil der Länderspiele im Livestream. Allerdings sind die Partien der deutschen Nationalmannschaft nicht auf DAZN zu sehen, diese werden im deutschen Free-TV übertragen. Diefür die Nations League haben sich im Vergleich zur letzten Saison nicht großartig verändert. Das Streamingportal DAZN überträgt weiterhin einen Großteil der Länderspiele im Livestream. Allerdings sind die Partien der deutschen Nationalmannschaft nicht auf DAZN zu sehen, diese werden im deutschen Free-TV übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Nations League bekommt ihr hier.

