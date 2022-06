Am 3. Spieltag der Nations League 2022 trifft Deutschland am heutigen Samstag, den 11.06.2022, auf Ungarn. Nach dem 1:1 Unentschieden am Dienstag gegen England wird Bundestrainer Hansi Flick seine Mannschaft gegen Ungarn auf einigen Positionen verändern. Beim gestrigen Abschlusstraining in Herzogenaurach hielt der Bundestrainer wie gewohnt zu Beginn eine kurze Ansprache. Der Profi vom FC Bayern München Serge Gnabry absolvierte ein individuelles Lauftraining, während seine Mannschaftskollegen das normale Aufwärmprogramm absolvierten. Marco Reus war nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen, dieser fällt mit einem Muskelfaserriss bis auf weiters aus. Im Anschluss an das Training flog die deutsche Nationalmannschaft nach Budapest.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn aus? Alle Infos hier.

Aufstellung Ungarn gegen Deutschland: Bundestrainer Flick schließt Wechsel nicht aus

Im Vergleich zu dem Nations-League-Spiel am Dienstag gegen England wird der Bundestrainer seine Startaufstellung erneut verändern. Wer auf die Bank muss, ließ Flick aber nicht durchblicken. Gute Chancen auf einen Platz in der Startformation hat Niklas Süle. Er könnte Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung ersetzten. Auch Leon Goretzka kann sich Hoffnungen auf die Startelf machen, nachdem er gegen England zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Er würde entweder Ilkay Gündogan oder Joshua Kimmich ersetzten.

Deutschland Kader gegen Ungarn – Marco Reus fällt definitiv aus

Für das Länderspiel gegen Ungarn in der Nations League steht Bundestrainer Hansi Flick ein fast kompletter Kader zur Verfügung. Lediglich BVB-Profi Marco Reus fällt sicher mit einem Muskelfaserriss aus. Serge Gnabry absolvierte beim gestrigen Training ein individuelles Programm. Hinter seinem Einsatz steht also auch noch ein Fragezeichen.

Deutschland Aufstellung heute: Die voraussichtliche DFB-Startelf gegen Ungarn

Deutschland gegen Ungarn: Alle Infos zum Länderspiel

Deutschland trifft heute auf Ungarn. Die deutsche Nationalmannschaft möchte unbedingt den ersten Sieg in der diesjährigen Nations League feiern. Wann wird das Länderspiel angepfiffen? Wer zeigt das Ungarn gegen Deutschland live? Alle Infos hier.

