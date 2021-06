Ukraine am heutigen Donnerstag, den 17.06.2021 auf Nordmazedonien. Bei der EM 2021 trifft diee am heutigen Donnerstag, denauf

Für beide Außenseiter in Gruppe C ist es nach den Auftaktniederlagen ein Spiel, bei dem verlieren ververboten ist: „Jeder versteht die Bedeutung dieses Spiels“, sagte der ukrainische Trainer und einstige Weltklasse-Stürmer Andrej Schewtschenko vor dem Duell in Bukarest. Dort hofft sein Team, das zum EM-Start gegen die Niederlande unglücklich mit 2:3 verlor, auf Fan-Unterstützung aus der Heimat. Für die Nordmazedonier ist dies Partie ebenso von großer Bedeutung. Man gibt sich kämpferisch. „Dieses Mazedonien wird niemals aufgeben“, unterstrich Angreifer Aleksandar Trajkovski.

Wer überträgt das EM-Spiel der Gruppe C live im TV und Stream? Wird Ukraine gegen Nordmazedonien in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Ukraine gegen Nordmazedonien heute – Uhrzeit, Anstoß, Zuschauer, Übertragung

Das EM-Gruppenspiel zwischen Ukraine und Nordmazedonien findet am heutigen Donnerstag, den 17.06.2021 um 15:00 Uhr statt. Beim Duell der beiden Teams werden 13.000 Zuschauer in der Arena Nationala in Bukarest dabei sein. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Eröffnungsspiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Ukraine, Nordmazedonien

Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Spieltag: Vorrunde, 2. Spieltag

Gruppe: C

Datum und Uhrzeit: 17.06.2021, 15:00 Uhr

Spielort: Arena Nationala, Bukarest

Zugelassene Zuschauer: 13.000

Schiedsrichter: Fernando Rapallini

ARD oder ZDF – Welcher Sender überträgt Ukraine gegen Nordmazedonien live im Free-TV?

Das EM-Gruppenspiel Ukraine gegen Nordmazedonien wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 14:05 Uhr geht das ZDF mit den Vorberichten zur Partie auf Sendung. Moderiert werden diese von Moderator Jochen Breyer. Zudem stimmt ZDF-Experte Christoph Kramer die Zuschauer auf den EM-Tag ein. Zum Anpff der Partie um 15 Uhr übernimmt dann Martin Schneider zusammen mit Hanno Balitsch das Mikrofon.

Schon während der WM 2018 war der Gladbacher Christoph Kramer als TV-Experte für das ZDF tätig. Auch bei der EM 2021 ist er wieder im Einsatz und überzeugt mit Fachwissen und sympathischem Auftreten.

© Foto: Soeren Stache/dpa

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Ukraine gegen Nordmazedonien im Live-Stream?

Urkaine gegen Nordmazedonien wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ZDF Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 17.06.2021 um 15 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

