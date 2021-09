Am heutigen Donnerstag, den 30.09.2021, geht die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League 2021/22 mit dem 2. Spieltag weiter. Obwohl die Conference League neben der Champions League und Europa League der kleinste europäische Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball ist, mischen einige namhafte Mannschaften im Turnier mit. Aus der englischen Premier League nimmt Tottenham Hotspur am Turnier teil. Zudem gehört der AS Rom zu den großen Favoriten auf den Titelgewinn.

Aus deutscher Sicht sind auch die Spiele des 1. FC Union Berlin interessant. Für die „Eisernen“ stellt die Teilnahme an der Conference League den dritten internationalen Auftritt in der Vereinslaufbahn dar.

Wo wird die Conference League übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV ?

? Welche Spiele der Conference League werden am heutigen Donnerstag, den 30.09.2021, live im TV und Stream gezeigt?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Conference League: Übertragung auf im TV bei RTL und RTL Nitro

Die RTL-Mediengruppe hat sich für die nächsten drei Jahre die exklusiven Rechte an der Übertragung der Conference League gesichert. RTL zeigt allerdings im Free-TV nur die Spiele mit deutscher Beteiligung – im Falle der Conference League die Spiele von Union Berlin. Zu sehen sind die Partien dann im frei empfangbaren Fernsehen auf RTL und RTL Nitro.

Conference League Live-Stream: So seht ihr die Spiele live im Internet

Neben der Übertragung im Fernsehen bietet RTL auch im Internet einen kostenpflichtigen Livestream bei TV-Now an. Dort sind mehr Spiele der Conference League zu sehen. Zudem gibt es eine Konferenz mit Live-Ausschnitten aus allen Spielen.

Conference League heute live: Wer zeigt Union Berlin gegen Maccabi Haifa live im TV und Stream?

Das Spiel des 1. FC Union Berlin findet am heutigen Donnerstag, den 30.09.2021, um 21:00 Uhr statt. Gegner der „Eisernen“ ist Maccabi Haifa. Das Spiel wird live im Online-Stream von TV Now zu sehen sein. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Partie von Union Berlin bekommt ihr hier:

Europa League heute live: Wer zeigt die EL-Spiele am Donnerstag, den 30.09.2021

Die Conference League ist nicht der einzige internationale Fußball-Wettbewerb der am heutigen Donnerstag stattfindet. Auch die Europa League geht mit dem 2. Spieltag weiter. Im Einsatz sind neben den beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen Topclubs aus ganz Europa wie Lazio Rom, Leicester City, SSC Neapel, AS Monaco oder Olympique Lyon.