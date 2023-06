Die UEFA Champions League Saison 2022/23 findet seinen großen Höhepunkt an diesem Samstag, den 10. Juni 2023. Dann stehen sich Manchester City und Inter Mailand im Finale der Königsklasse gegenüber. Inter hat die höchste europäische Vereinstrophäe zuletzt 2010 im Endspiel gegen den FC Bayern München geholt. Für Manchester City wäre es bei einem Sieg der lange ersehnte erste Triumph. Dennoch gelten die „Citizens“ als klarer Favorit. Der englische Meister und FA-Cup-Gewinner kann mit seinem Starensemble um Naturgewalt Erling Haaland das Titel-Triple in dieser Saison perfekt machen.

Alle Infos zum Finale der Champions League 2023 bekommt ihr hier.

Datum und Ort: Wo und wann findet das Finale 2023 statt?

Das Finale der Champions League-Saison 2022/23 findet am Samstag, dem 10. Juni 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr (MEZ). Das Endspiel wird in diesem Jahr in Istanbul ausgetragen. Spielstätte ist das über 75.000 Plätze fassende Atatürk Stadion. Bereits das Finale im Jahr 2020 sollte dort ausgetragen werden, wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie damals nach Lissabon verlegt. Das Atatürk Stadion war bereits 2005 Austragungsort eines Champions League-Finales. Damals kam es zu einem spektakulären Endspiel, als der FC Liverpool gegen AC Mailand nach einem 0:3-Halbzeitrückstand im Elfmeterschießen noch gewinnen konnte.

Das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ist mit 75.145 Sitzplätzen das größte Fußballstadion der Türkei. Unter den größten Stadien in Europa rangiert es auf Platz acht.

Champions League: Wer überträgt das Finale live im Free-TV?

ZDF überträgt das Endspiel der Königsklasse live im Free-TV. Parallel dazu bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream an. Als Kommentatorin ist Claudia Neumann vorgesehen, als Experten analysieren die Ex-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer das Geschehen. Außerdem läuft das Spiel beim Streamingdienst DAZN. Dort sitzt Uli Hebel am Mikrofon, Ex-Nationalspieler Michael Ballack tritt als Experte auf. Fußballfans können das Endspiel in Istanbul in diesem Jahr komplett kostenfrei sehen.

Champions League: Auch Austragungsorte für 2024 und 2025 stehen fest

Bereits festgelegt sind auch die Austragungsorte der Champions-League-Finals 2024 und 2025. Das Endspiel im Jahr 2024 wird im Wembley-Stadion in London stattfinden, während die Allianz Arena in München ein Jahr später Gastgeber sein wird. Das Finale in München markiert gleichzeitig das Ende der ersten Saison der Champions League im neuen Format. Mit der Saison 2024/25 wird die Königsklasse umfassend reformiert, wobei unter anderem die Gruppenphase entfällt und die Anzahl der Teams auf 36 erhöht wird.

Deshalb steht Schiedsrichter Marciniak besonders im Fokus

Obwohl Schiedsrichter Szymon Marciniak als einer der Besten seines Fachs gilt, steht der Unparteiische aktuell aufgrund eines Auftritts außerhalb des Fußballplatzes in der Kritik. In Medien wurde publik, dass Marciniak an einer Veranstaltung des Politikers Slawomir Mentzen von der rechtsnationalen und euroskeptischen Partei „Konfederacja“ als Gastredner teilgenommen hat. Die UEFA entschied sich gegen eine Neubesetzung, weil sich der Schiedsrichter entschuldigt und versichert hatte, von der Verbindung zur rechtsextremen Bewegung nichts gewusst zu haben. Der Druck auf den FIFA-Schiedsrichter, der das WM-Finale in Katar zwischen Argentinien und Frankreich geleitet hatte, dürfte dennoch größer als sonst sein.

Champions League: Besonderes Endspiel für Pep Guardiola

Das Champions League Finale gegen Inter Mailand bedeutet City-Trainer Pep Guardiola nahezu alles. Durch den Meistertitel und den Pokalsieg sei die Saison zwar schon jetzt „unglaublich“, aber ohne den Coup in der Champions League würde etwas fehlen, gab Guardiola zu. Mit dem FC Barcelona hat der Spanier die Königsklasse zweimal gewonnen – dank eines damals überragenden Lionel Messi. Danach aber nahm Guardiola mit dem FC Bayern München und Man City vergeblich Anlauf zum Henkelpott. Oft lautete der Vorwurf an den Mastermind nach wichtigen Spielen: vercoacht. Sollte der 52-Jährige auch dieses Finale mit einer auf dem Papier klar besseren Mannschaft verlieren, dürfte sein Image als Trainer-Genie erhebliche Kratzer bekommen.