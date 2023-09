Heute, am 24. September steigt in Duisburg das große Finale der European League of Football (ELF). Europaweit dürfen sich American Football-Fans auf ein spannendes Spiel zwischen den Stuttgart Surge und Rhein Fire freuen.

Die Stuttgarter haben eine wahre Cinderella-Story hinter sich: Im Jahr 2022 beendete das Team die Saison ohne einen einzigen Sieg auf dem Konto (12 Spiele, 12 Niederlagen). Jetzt stehen die Schwaben jedoch im Championship Game. Im Halbfinale warfen sie den Titelverteidiger Vienna Vikings aus dem Rennen um den Titel. Mit Rhein Fire wartet jedoch ein Top-Team auf Stuttgart.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das ELF-Finale zwischen den Stuttgart Surge und Rhein Fire sowie die Übertragung im Free-TV und Livestream.

Stuttgart Surge vs. Rhein Fire – ELF-Finale: Uhrzeit, Kickoff, Übertragung

Am Sonntag, den 24.09.2023, treffen Stuttgart Surge und Rhein Fire im Finale der ELF aufeinander. Kickoff der Partie ist um 15:30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum ELF-Finale im Überblick:

Teams : Stuttgart Surge, Rhein Fire

: Stuttgart Surge, Rhein Fire Wettbewerb : European League of Football, Finale

: European League of Football, Finale Datum und Kickoff : Sonntag, 24.09.2023, 15:30 Uhr

: Sonntag, 24.09.2023, 15:30 Uhr Spielort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg.

Christoph „Icke“ Dommisch und Kasim Edebali begleiten das ELF-Finale vor der Kamera.

Finale in der ELF live: Wer überträgt Stuttgart Surge gegen Rhein Fire im Free-TV?

In Sachen Live-Übertragung im Free-TV gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Football-Fans: Das ELF-Finale zwischen Stuttgart Surge und Rhein Fire wird live im Free-TV übertragen. Der Free-TV-Sender ProSieben besitzt die Übertragungsrechte am Finale der European League of Football. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

Übertragungsbeginn ist um 14:55 Uhr mit den Vorberichten. Christoph "Icke" Dommisch, Jenny Becks, Mattis Oberbach und Kasim Edebali sind vor der Kamera im Einsatz.

Wo wird das Endspiel im Livestream übertragen?

Für das ELF-Finale 2023 zwischen den Stuttgart Surge und Rhein Fore gibt es auch einen kostenlosen Livestream. Der Sender ProSieben überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream auf ran.de oder der Streamingplattform Joyn.

Alle Informationen zur Übertragung Stuttgart Surge gegen Rhein Fire am 24.09.2023 um 15:30 Uhr: