Handball-Nachwuchs sorgt gut ein halbes Jahr vor der U21-Weltmeisterschaft für Furore. Deutschland setzte sich am Donnerstag im Viertelfinale mit einem klaren 31:26-Sieg gegen Dänemark durch und hofft nun auf den ganz großen Wurf. Im Halbfinale am heutigen Samstag in Berlin treffen die deutschen U21-Handballer auf Serbien. „Ich glaube, vor so einer Kulisse ist es schwer, uns zu schlagen", sagte der selbstbewusste Torwart David Späth vor dem spannenden Halbfinal-Duell mit den Serben.

Wann findet das Halbfinale bei der U21-Weltmeisterschaft? Wo wird das Spiel der DHB-Auswahl übertragen? Alle Infos bekommt ihr hier.

U21-Handball-WM 2023 - Deutschland gegen Serbien: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Mannschaft von U21-Bundestrainer Martin Heuberger trifft am Samstag, den 1. Juli 2023, im Halbfinale der Weltmeisterschaft auf Serbien. Um 18 Uhr wird die Partie angepfiffen. Ausgetragen wird das Halbfinal-Duell zwischen Deutschland und Serbien in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Alle Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Halbfinalspiel live von zu Hause aus zu verfolgen.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : U21-Handball-WM 2023

: U21-Handball-WM 2023 Runde : Halbfinale

: Halbfinale Teams : Deutschland, Serbien

: Deutschland, Serbien Datum : Samstag, 1. Juli 2023

: Samstag, 1. Juli 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

: 18 Uhr Spielort: Max-Schmeling-Halle in Berlin

Vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason erreichte der deutsche Handball-Nachwuchs das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft.

© Foto: Marco Wolf/dpa

Übertragung: Deutschland gegen Serbien läuft live im Free-TV

Für alle Handballfans gibt es an diesem Samstag gute Nachrichten: Das WM-Halbfinale Deutschland gegen Serbien wird im Free-TV zu sehen sein. Der frei empfangbare Sender Eurosport überträgt die Partie live und in voller Länge ab 17:45 Uhr auf Eurosport 1. Kommentator Uwe Semrau meldet sich live aus Berlin. Als Experte steht ihm Bob Hanning zur Seite.

Halbfinale der U21-Handball-WM: Gibt es einen Livestream?

Neben der Übertragung im Fernsehen bietet Eurosport einen Livestream über discovery+ an. Darüber hinaus gibt es ebenfalls einen kostenlosen Livestream auf Eurosport.de sowie auf den Social-Media-Plattformen von Eurosport auf Facebook, Twitter und TikTok. So können Fans das Halbfinale der U21-Handball-WM auch online verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen Serbien im Überblick:

Pay-TV : -

: - Free-TV : Eurosport

: Eurosport Livestream: Eurosport.de, Discovery+, Facebook, Twitter, TikTok

U21-Handball-WM: Wann findet das Finale statt?

Der deutsche Gegner Serbien hat im Viertelfinale das Überraschungsteam der Färöer Inseln mit 30:27 (17:12) bezwungen. Im zweiten Halbfinale treten am Samstag um 15.30 Uhr Ungarn und Island gegeneinander an. Das Finale der U21-Handball-WM 2023 steigt an diesem Sonntag, den 2. Juli um 18:00 Uhr. Das Spiel um Platz drei findet etwas früher um 15.30 Uhr statt.