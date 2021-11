Der amtierende U21-Europameister Deutschland will am heutigen Freitag, den 12.11.2021, mit einem Sieg gegen Polen die Tabellenspitze in der EM-Qualifikation festigen.

Verzichten muss die deutsche U21 wie schon im Oktober auf Youssoufa Moukoko. Der 16 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund reiste wegen einer Entzündung am Auge aus dem Teamquartier ab.

Europameister Deutschland führt seine Gruppe in der EM-Qualifikation mit vier Siegen aus vier Spielen an. Die nächste Endrunde findet im Sommer 2023 in Rumänien und Georgien statt.

Anstoß und Uhrzeit : Wann findet das U21-Länderspiel heute statt?

: Wann findet das U21-Länderspiel heute statt? Wo wird Deutschland gegen Polen heute live übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

EM-Qualifikation 2023 – Deutschland gegen Polen: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Schiedsrichter

Das Quali-Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Polen findet am heutigen Freitag, den 12.11.2021 um 18:15 Uhr statt. Die Partie wird in der WIRmachenDruck-Arena in Aspach ausgetragen. Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Branco Godinho aus Portugal.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland U21, Polen U21

: Deutschland U21, Polen U21 Wettbewerb : Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 6. Spieltag

: Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : Freitag, 12.11.2021 um 18:15 Uhr

: Freitag, 12.11.2021 um 18:15 Uhr Spielort : WIRmachenDruck-Arena, Aspach

: WIRmachenDruck-Arena, Aspach Schiedsrichter: Branco Godinho

U21-Länderspiel – Deutschland gegen Polen: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich vor der U21-Partie am heutigen Abend, ob das EM-Qualispiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Polen im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die gute Nachricht: ProSieben MAXX zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV. Um 17:45 Uhr startet der Sender mit der Übertragung der Vorberichte mit Moderator Christian Düren. Die Partie wird dann ab 18:15 Uhr von Matthias Stach als Kommentator begleitet. Ex-Nationaltorwart René Adler steht ihm als Experte zur Seite.

U21 EM-Qualifikation online schauen: So seht ihr vs. Polen im Live-Stream