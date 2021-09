Nach dem 6:0 zum Auftakt in San Marino wartet auf die deutsche U21-Nationalmannschaft heute der erste Härtetest in der EM-Qualifikation. Gegen Lettland will das Team von Stefan Kuntz am heutigen Dienstag, den 07.09.2021, den Sechs-Punkte-Start perfekt machen.

Dass dann auf Deutschland ein vermutlich deutlich schwereres Spiel wartet, als beim lockeren Sieg gegen den krassen Außenseiter San Marino, ist allen im Team klar. „Das ist auf jeden Fall Level zwei, aber auch ein realistischer Schritt, um als Mannschaft zu wachsen“, sagte Co-Trainer Daniel Niedzkowski. Als weitere Teams warten in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 Polen, Israel und Ungarn, der Gruppenerste löst direkt das Ticket.

Anstoß und Uhrzeit : Wann findet das U21-Länderspiel heute statt?

: Wann findet das heute statt? Wo wird Deutschland gegen Lettland heute live übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

Lettland gegen Deutschland – EM-Qualifikation 2023: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Schiedsrichter

Das Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Lettland findet am heutigen Dienstag, den 07.09.2021, statt. Anpfiff der Partie ist um 18:15 Uhr. Ausgetragen wird das Länderspiel im Daugava Stadion der lettischen Hauptstadt Riga unter der Leitung des Unparteiischen Sebastian Gishamer.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Nationalmannschaften : Lettland U21, Deutschland U21

: Lettland U21, Deutschland U21 Wettbewerb : Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B

: Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B Datum und Uhrzeit : Dienstag, 07.09.2021 um 18:15 Uhr

: Dienstag, 07.09.2021 um 18:15 Uhr Spielort : Daugava Stadion in Riga (Lettland)

: Daugava Stadion in Riga (Lettland) Schiedsrichter : Sebastian Gishamer (Österreich

: Sebastian Gishamer (Österreich Assistenten : Roland Riedel, Maximilian Weiss

: Roland Riedel, Maximilian Weiss Vierter Offizieller : Alan Kijas

: Alan Kijas Video-Assistent: -

Lettland gegen Deutschland TV-Übertragung: Läuft das U21-Länderspiel heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Länderspiel der deutschen U-21 Nationalmannschaft live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die gute Nachricht: ProSieben MAXX zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV. Um 17:45 Uhr startet der Sender mit der Übertragung der Vorberichte. Anstoß ist um 18:15 Uhr.

Moderieren wird die Übertragung Christian Düren, der von Kommentator Uwe Morawe und Experte Markus Babbel unterstützt wird.

Alle Infos zur TV-Übertragung im Überblick:

Begegnung: Lettland U21 gegen Deutschland U21

Lettland U21 gegen Deutschland U21 Kostenlose Übertragung: Ja

Ja Sender: ProSieben MAXX

ProSieben MAXX Beginn der Übertragung: 17:45 Uhr

17:45 Uhr Anstoß: 18:15 Uhr

18:15 Uhr Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Markus Babbel

Deutschland gegen Lettland Live-Stream: So seht ihr die die EM-Quali heute live im Internet

Übertragung im Free-TV, gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf DAZN wird die Begegnung nicht übertragen. Zusätzlich zurim Free-TV, gibt es auchauf ran.de . Hier ist keine Registrierung notwendig. Zudem bietet ProSieben MAXX auf der eigenen Webseite einen Online-Stream an. Hier müsst ihr euch allerdings kostenfrei registrieren. Auch auf JOYN kann das Spiel nach einer Registrierung auf dem Sender ProSieben MAXX live verfolgt werden. Die Streamingplattformwird die Begegnung nicht übertragen.

EM-Quali gegen Lettland: Kann Moukoko an gute Leistung anknüpfen?

Ähnlich geht es dem Jüngsten Moukoko, der mit seinen 16 Jahren besonders im Fokus steht. „Es ist einfach toll, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen“, sagte der Torjäger von Borussia Dortmund, der nach schwierigen Monaten mit Verletzungen beim Debüt in San Marino doppelt getroffen und sich den Rekord als jüngster deutscher U21-Torschütze gesichert hatte. „Mittlerweile verstehen wir uns schon so, als wären wir schon ewig als Mannschaft zusammen.“