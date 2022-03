Am heutigen Freitag, 25.03.2022, startet die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einem Heimspiel gegen Lettland in die entscheidende Phase der EM-Qualifikation.

Die DFB-Auswahl von U21-Trainer Antonio Di Salvo braucht in der Partie gegen die Letten auf dem Weg zur EM-Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien einen Sieg. Allerdings geht die deutsche Nachwuchs-Mannschaft mit großen Personalsorgen in die Partie, gleich acht Spieler mussten verletzt oder krank absagen. Zwei Wochen nach seiner Wahl erlebt Bernd Neuendorf sein erstes Länderspiel als DFB-Präsident im Stadion.

Wo wird das Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zu Deutschland gegen Lettland.

U21 Deutschland vs. U21 Lettland – EM-Qualifikation 2022: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Stadion

Das Quali-Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Lettland findet am heutigen Freitag, den 25.03.2022 um 18:15 Uhr statt. Die Partie wird im Tivoli in Aachen ausgetragen.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland U21, Lettland U21

: Deutschland U21, Lettland U21 Wettbewerb : Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 8. Spieltag

: Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 8. Spieltag Datum und Uhrzeit : Freitag, 25.03.2022 um 18:15 Uhr

: Freitag, 25.03.2022 um 18:15 Uhr Spielort/Stadion: Tivoli, Aachen

Deutschland vs. Lettland: Wird das U21-Länderspiel im Free-TV übertragen?

Fußball-Fans fragen sich vor der U21-Partie am heutigen Abend, ob das EM-Qualispiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Lettland im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die gute Nachricht: ProSieben MAXX zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV.

Die Übertragung mit Moderator Christian Düren, Kommentator Matthias Stach und Experte Rene Adler beginnt um 17.45 Uhr.

U21 Deutschland gegen Lettland: Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

Auch die Online-Nutzung eines Livestreams zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Lettland ist kostenfrei.

Ran.de und der Sender ProSieben Maxx bieten Livestreams an. Während ihr auf ran.de keine Registrierung benötigt, erfordert der Stream auf der ProSieben MAXX Homepage allerdings ein registriertes Benutzerkonto.

Alle Infos zur Übertragung der deutschen U21 Nationalmannschaft heute gegen Lettland im Überblick: