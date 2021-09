Am Sonntag, 29.08., fand der erste TV-Dreikampf mit Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock statt

und statt Vor der Bundestagswahl am 26. September 2021 traten die Kanzlerkandidaten insgesamt drei Mal gemeinsam in Triellen im Fernsehen auf

am traten die insgesamt drei Mal gemeinsam in im Fernsehen auf Die Trielle Zwei und Drei laufen im September – aber wann genau und auf welchen Sendern?

Bei ihrem ersten großen TV-Schlagabtausch haben die drei Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen ihre Unterschiede betont. Beim Triell der Sender RTL und ntv zeigten sich vor allem der zurückliegende Unionskandidat Armin Laschet und die ebenfalls hinten liegende Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock kämpferisch. Der SPD-Kandidat Olaf Scholz parierte die Vorwürfe in ruhigem Tonfall. Einer Blitzumfrage zufolge, die das Institut Forsa im Auftrag der Sender direkt im Anschluss veröffentlichte, ging das Rezept von Scholz auf.

Termine der nächsten TV-Trielle: Wann treffen die Kanzlerkandidaten aufeinander?

Beim ersten sogenannten Triell, das am vergangenen Sonntag, 29.08., von 20.10 Uhr bis 22.00 Uhr von RTL und ntv übertragen wurde, traf Laschet erstmals im Bundestagswahlkampf in einem solchen Format auf seine Rivalen, SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz sowie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. 36 Prozent der rund 2500 Befragten gaben an, Scholz habe das Triell gewonnen.

Im September erwarten die Zuschauer zwei weitere Trielle vor der Bundestagswahl am 26. September. Eines läuft auf den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, eines im privaten Fernsehen.

Zweites Triell am 12. September im TV bei ARD und ZDF am 12. September

Mitte September ist es dann zum zweiten Mal soweit: Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) sowie Kandidatin Annalena Baerbock (Grüne) sind am 12. September um 20.15 Uhr live im ZDF und in der ARD zu sehen.

Kanzlerkandidaten-Duell am 12.09.: Termin, Uhrzeit, Moderatoren und Mediathek

Die Infos zu den Moderatoren und zur Übertragung des zweiten TV-Triells im kurzen Überblick:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: ARD und ZDF

ARD und ZDF Livestream: Mediatheken von ARD und ZDF

Mediatheken von ARD und ZDF Datum: Sonntag, 12.09.2021

Sonntag, 12.09.2021 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatoren: Maybrit Illner (ZDF), Oliver Köhr (ARD)

Drittes TV-Triell im TV bei Prosieben, Sat1 und Kabeleins am 19. September

Das dritte und letzte Triell vor der Bundestagswahl 2021 läuft bei den privaten TV-Sendern Pro7, Sat.1 und Kabeleins. Die Kanzlerkandidaten treten eine Woche vor der Bundestagswahl also nochmal gemeinsam im TV auf. Wer stellt die Fragen und gibt es die Sendung auch online in der Mediathek?

Kanzlerkandidaten-Duell am 19.09.: Uhrzeit, Moderatoren und Mediathek

Das letzte TV-Triell im Wahlkampf um das Kanzleramt läuft am 19. September im Privat-Fernsehen. Alle Infos im Überblick:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: Prosieben, Sat.1 und Kabeleins

Prosieben, Sat.1 und Kabeleins Livestream: Mediathek Joyn

Mediathek Joyn Datum: Sonntag, 19.09.2021

Sonntag, 19.09.2021 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatoren: Linda Zervakis, Claudia von Brauchitsch

Bundestagswahl 2021: Wahlomat geht online

Am 26. September ist es nach vier Jahren wieder soweit: Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, an diesem Tag Abgeordnete und Parteien für den Deutschen Bundestag zu wählen. Doch viele Wählerinnen und Wähler entscheiden sich erst kurz vor der Bundestagswahl 2021 für einen Kandidaten und eine Partei. Einige wissen sogar bis zu Wahltag nicht, für wen sie stimmen sollen. könnte der Wahl-O-Mat helfen. Mit dem Online-Tool der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) können sie prüfen, welche Partei am ehesten ihre Interessen vertritt – und müssen sich nicht Hunderte Seiten Wahlprogramme durchlesen. Stattdessen werden ihnen 38 Thesen vorgestellt, denen sie per Mausklick entweder zustimmen, sie ablehnen oder sich enthalten können. Im folgenden Artikel geht’s zum Wahlomat:

TV-Trielle vor der Bundestagswahl: Kanzlerkandidaten diskutieren im Fernsehen

Es wird spannend vor der Bundestagswahl 2021: Eine Koalition mit der Linken schloss Kandidat Olaf Scholz erneut nicht ausdrücklich aus. „Die Erfahrung zeigt, dass nach der Absage an eine Koalition die Frage nach der nächsten folgt“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ auf die Frage, warum er nicht klar Nein sage zu einem Bündnis mit der Linken. „Und irgendwann diskutiert das Land nicht mehr über das Wohl des Landes, sondern die Ränke von Parteien.“ Er sei überzeugt: „Jede Regierung in Deutschland muss sich ganz klar zur transatlantischen Partnerschaft bekennen, zur Mitgliedschaft in der Nato und zu einer starken und souveränen Europäischen Union. Dazu, dass wir solide mit dem Geld umgehen und dass die Wirtschaft wachsen muss. Und dass die Sicherheit im Inneren gewährleistet wird.“ All diese Punkte seien für ihn unabdingbar.

Baerbock ließ Zweifel erkennen, ob es zu einer gemeinsamen Regierung mit der Linkspartei kommen kann. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte sie: „Die Linkspartei hat am Mittwoch im Bundestag zu meinem Entsetzen noch einmal verdeutlicht, dass sie außenpolitisch nicht handlungsfähig ist.“ Die Linksfraktion hatte sich bei der Abstimmung über das Evakuierungs-Mandat der Bundeswehr für Grünen-Kanzlerkandidatinließ Zweifel erkennen, ob es zu einer gemeinsamen Regierung mit derkommen kann. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte sie: „Diehat am Mittwoch im Bundestag zu meinem Entsetzen noch einmal verdeutlicht, dass sie außenpolitisch nicht handlungsfähig ist.“ Die Linksfraktion hatte sich bei der Abstimmung über das Evakuierungs-Mandat der Bundeswehr für Afghanistan mehrheitlich enthalten, es gab aber auch Ja- und Nein-Stimmen. Baerbock sagte nun: „Einem Bundeswehr-Mandat die Unterstützung zu verweigern, obwohl es um die Rettung von Menschen in höchster Not geht - mit einem solchen Agieren ist die Linke dabei, sich selbst auszuschließen.“

Baerbock forderte erneut einen fairen Umgang im Wahlkampf. Generell schätze sie Laschet für seine Bodenständigkeit. Auf die Frage, was sie an Scholz möge, entgegnete die Grünen-Chefin: „Seine Ruhe nach außen und nach innen.“Grünen-Co-Chef Robert Habeck rechnet damit, dass Baerbock bei dem TV-Triell Boden gut machen kann. „Sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet wollen die Ära Merkel im politischen Habitus verlängern. Tunlichst keine Antworten geben, Politik möglichst entpolitisieren“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Das passe nicht zur gesellschaftlichen Stimmung, die von großer Unruhe und Orientierungslosigkeit geprägt sei. „Gerade in den TV-Triellen wird Annalena Baerbock deshalb mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrer Energie punkten können.“

Nach dem ersten TV-Triell: So lief die erste Sendung

Jetzt befinden sich die Parteien wirklich in der viel zitierten heißen Wahlkampfphase. Beim Triell von RTL und ntv schonen sich die Kanzlerkandidaten Scholz, Laschet und Baerbock nicht. Es werden aber auch Gemeinsamkeiten sichtbar. Das Best-Of des Abends gibt es hier:

Beim TV-Triell der Sender RTL und ntv, vier Wochen vor der Bundestagswahl 2021 diskutierten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock am Sonntagabend konträr über Fragen unter anderem der Außen- und Sicherheitspolitik, der Corona-Strategie, der Bekämpfung des Klimawandels oder der Steuerpolitik. Neben Differenzen wurden dabei auch Gemeinsamkeiten deutlich.