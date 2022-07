Am heutigen Freitag trifft der TSV 1860 München in einem Testspiel auf den SV Ried. Es ist bereits das fünfte Vorbereitungsspiel der „Löwen“. Aktuell befindet sich der TSV 1860 München im Trainingslager in Windischgarsten. Der SV Ried spielt in der österreichischen Bundesliga und gewann im Jahr 2011 den heimischen Pokal. Wo wird das Testspiel des TSV 1860 München übertragen? Wird es im Free-TV zu sehen sein? Gibt es einen Livestream für dieses Vorbereitungsspiel? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

TSV 1860 München gegen SV Ried – Testspiel: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Im fünften Vorbereitungsspiel trifft der TSV 1860 München auf den österreichischen Erstligisten SV Ried. Anstoß ist am heutigen Freitag, den 01.07.2022, um 17:00 Uhr in Windischgarsten. Für Zuschauer dieser Partie gilt die „3G-Regel“.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : TSV 1860 München, SV Ried

: TSV 1860 München, SV Ried Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Freitag, 01.07.2022, 17:00 Uhr

: Freitag, 01.07.2022, 17:00 Uhr Spielort: Windischgarsten

TSV 1860 München gegen SV Ried heute live: Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

nicht live im Free-TV übertragen. Auch gibt es keine Übertragung auf „Magenta Sport“. Die Partie wird aber auf dem hauseigenen Das Testspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Ried wirdübertragen. Auch gibt es keine Übertragung auf „Magenta Sport“. Die Partie wird aber auf dem hauseigenen YouTube-Kanal des TSV 1860 München übertragen. Dieser Livestream wird kommentiert von Rainer Kmeth und Felix Hiller. Zusätzliche Kommentatoren sind in dieser Saison Christoph Baumer und Jan Mauersberger.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Wann startet der TSV 1860 München in die 3. Liga?

Der TSV 1860 München startet am 23. Juli 2022 in die neue Saison der 3. Liga. Dort treffen die „Löwen“ auswärts auf den Absteiger aus der 2. Bundesliga, Dynamo Dresden. Bereits sechs Tage später steht für die Münchener die erste Runde im DFB-Pokal an. Hier trifft der TSV 1860 München auf Borussia Dortmund.