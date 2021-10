Nach der, aus deutscher Sicht, erfolgreichen Länderspielpause geht es am heutigen Freitag, den 15.10.2021, wieder zurück zum Ligaalltag. Der 1. FC Köln ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Die Kölner können sich über den bisherigen Saisonverlauf nicht beschweren. Nur eine Niederlage mussten sie in der bisherigen Saison hinnehmen. Mit zwölf Punkten aus acht Partien, spielen sie aufjedenfall um die internationalen Plätze mit. Die TSG ist noch nicht ganz aus den Startlöchern rausgekommen. Nur Platz elf und acht Punkte sind für die Sinsheimer zu wenig. Die Saison ist noch jung, doch für Hoffenheim ist das ein wichtiges Spiel, um oben dran zu bleiben.

TSG Hoffenheim gegen FC Köln – Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Freitagsspiel der 1. Bundesliga zwischen Hoffenheim und dem FC findet am Freitag, den 15.10.2021, um 20:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung in der PreZero-Arena. Im Stadion der TSG sind momentan 15.075 Zuschauer zugelassen. Noch bekommt das Team von Trainer Sebastion Hoeneß nicht allzu viel Unterstützung der Fans. Im letzten Heimspiel waren nur 8523 Zuschauer vor Ort. Hoffenheim liegt in der Zuschauer-Tabelle der Liga auf dem letzten Platz.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : TSG Hoffenheim, 1. FC Köln

: TSG Hoffenheim, 1. FC Köln Wettbewerb : 1. Fußball-Bundesliga, Saison 2021/22

: 1. Fußball-Bundesliga, Saison 2021/22 Datum und Uhrzeit : Freitag, 15.10.2021, 20:30 Uhr

: Freitag, 15.10.2021, 20:30 Uhr Spielort : PreZero-Areno, Sinsheim

: PreZero-Areno, Sinsheim Zugelassene Zuschauer: 15.075

Hoffenheim gegen Köln: Übertragung live im Free-TV und Stream auf Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfB und Hoffenheim wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Hoffenheim gegen FC Köln am 15.10.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: -

- Livestream: DAZN

Kölns muss wohl auf Shkiri verzichten

Der 1. FC Köln bangt vor dem Duell gegen Hoffenheim am Freitagabend um seinen Leistungsträger Ellyes Skhiri. Beim torlosen Remis verletzte sich der Tunesier am Schienbein.

Der Mittelfeldmotor musste nach einem Zweikampf das Feld in der 72. Minute verlassen, eine genau Diagnose der Verletzung steht noch aus. Das Spiel gegen die TSG könnte der Spieler somit verpassen.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 8. Spieltag

Neben der Partie zwischen der TSG und Köln hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 8. Spieltags:

Samstag, den 16.10.2021 um 15:30 Uhr

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC Berlin

SC Freiburg vs. RB Leipzig

Greuther Fürth vs VfL Bochum

Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05

Samstag, den 16.10.2021 um 18:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart

Sonntag, den 17.10.2021 um 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München

Sonntag, den 17.10.2021 um 17:30 Uhr